Бучанець у складі 25-ї української експедиції дістався Антарктиди

Через пандемію COVID-19 у світі 25-та українська антарктична експедиція подолала довгий шлях. Через карантинні обмеження команда з першого разу не змогла дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Потім двотижнева обсервація у Чилі, після чого 6-денна подорож кораблем. І нарешті 21 квітня українські науковці прибули на станцію «Академік Вернадський».
Бучанець Прокопчук Євгеній у складі 25-ї української експедиції дістався Антарктиди. Їхня дорога тривала більше місяця
«На «Вернадському» їх із нетерпінням чекали колеги з 24-ї експедиції, які відзимували там уже більше року, а також сезонний загін науковців, що перебуває в Антарктиді кілька місяців. Бо через ситуацію в світі з коронавірусом та карантином у 25-ї експедиції була, мабуть, найтриваліша та найскладніша подорож до Антарктиди», – зазначив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.
«Для кожної команди головним випробуванням на шляху до Антарктиди є прохід штормової протоки Дрейка, яка є однією з «найскаженіших» у світі. Однак до нас протока була досить спокійною та привітною, ми навіть жартували, що можна перейменувати її в Дрейк lake – озеро Дрейка. Мабуть, це був подарунок долі за нашу непросту попередню частину мандрівки», – поділився враженнями Ігор Дейнека, лікар 25-ї УАЕ.
Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно.
Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження кораблю. У Чилі на нього загрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального. Однак, за словами самих учасників експедиції, попри погану погоду, вони мають чудовий, святковий настрій, з яким працювати набагато простіше.
Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне довгоочікувану подорож додому.
Автори фото: Анатолій Чернов, Олександр Квятковський та Ігор Артеменко.