Бучанець у складі 25-ї української експедиції дістався Антарктиди

Через пандемію COVID-19 у світі 25-та українська антарктична експедиція подолала довгий шлях. Через карантинні обмеження команда з першого разу не змогла дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Потім двотижнева обсервація у Чилі, після чого 6-денна подорож кораблем. І нарешті 21 квітня українські науковці прибули на станцію «Академік Вернадський».

Бучанець Прокопчук Євгеній у складі 25-ї української експедиції дістався Антарктиди. Їхня дорога тривала більше місяця



Бучанець став учасником 25 української антарктичної експедиції Читайте також: