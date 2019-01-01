» » Бучанець у складі 25-ї української експедиції дістався Антарктиди
  • Сьогодні, 17:21
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанець у складі 25-ї української експедиції дістався Антарктиди

Через пандемію COVID-19 у світі 25-та українська антарктична експедиція подолала довгий шлях. Через карантинні обмеження команда з першого разу не змогла дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Потім двотижнева обсервація у Чилі, після чого 6-денна подорож кораблем. І нарешті 21 квітня українські науковці прибули на станцію «Академік Вернадський».


Бучанець Прокопчук Євгеній у складі 25-ї української експедиції дістався Антарктиди. Їхня дорога тривала більше місяця



«На «Вернадському» їх із нетерпінням чекали колеги з 24-ї експедиції, які відзимували там уже більше року, а також сезонний загін науковців, що перебуває в Антарктиді кілька місяців. Бо через ситуацію в світі з коронавірусом та карантином у 25-ї експедиції була, мабуть, найтриваліша та найскладніша подорож до Антарктиди», – зазначив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

«Для кожної команди головним випробуванням на шляху до Антарктиди є прохід штормової протоки Дрейка, яка є однією з «найскаженіших» у світі. Однак до нас протока була досить спокійною та привітною, ми навіть жартували, що можна перейменувати її в Дрейк lake – озеро Дрейка. Мабуть, це був подарунок долі за нашу непросту попередню частину мандрівки», – поділився враженнями Ігор Дейнека, лікар 25-ї УАЕ.

Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно.
Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження кораблю. У Чилі на нього загрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального. Однак, за словами самих учасників експедиції, попри погану погоду, вони мають чудовий, святковий настрій, з яким працювати набагато простіше.

Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне довгоочікувану подорож додому.

Читайте також:
Бучанець став учасником 25 української антарктичної експедиції




Автори фото: Анатолій Чернов, Олександр Квятковський та Ігор Артеменко.
0 0

Національний антарктичний науковий центр 
 Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанець став учасником 25 української антарктичної експедиції

Бучанець став учасником 25 української антарктичної експедиції

Буча та регіон
Новорічний стіл-2019 обійдеться українцям у 1535 гривень

Новорічний стіл-2019 обійдеться українцям у 1535 гривень

Суспільство
Дзюдо: Срібна медаль і Суперприз приїхали в Бучу

Дзюдо: Срібна медаль і Суперприз приїхали в Бучу

спортивні новини
Кікбоксінг Європейського рівня: Бучанец боровся за третьє місце

Кікбоксінг Європейського рівня: Бучанец боровся за третьє місце

спортивні новини
Кікбоксінг: Бучанец посів перше місце у складі Національної збірної

Кікбоксінг: Бучанец посів перше місце у складі Національної збірної

спортивні новини
Народознавство: Без князів Глинських історія України була б неповною

Народознавство: Без князів Глинських історія України була б неповною

Ірпінський вісник
Прапор Ірпеня над зимовою Говерлою

Прапор Ірпеня над зимовою Говерлою

Ірпінський вісник
Сага про Ольвію

Сага про Ольвію

Буча та регіон
В Україні вже чимало мертвих земель

В Україні вже чимало мертвих земель

головна
Останній місяць війни

Останній місяць війни

Бучанський музей
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.