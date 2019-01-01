Бучанець став учасником 25 української антарктичної експедиції

Серед 12 фахівців, що будуть цьогорічними зимниками, після тривалого відбору став бучанець - Євгеній Прокопчук.
Здійснилася дитяча мрія Євгена, яку він не залишав упродовж років і вірив, що вона обов'язково здісниться,- розповідає дружина Марія Микитюк.
Здійснилася дитяча мрія Євгена, яку він не залишав упродовж років і вірив, що вона обов'язково здісниться,- розповідає дружина Марія Микитюк.
20 січня 2020 р., конкурсна комісія визначила склад 25-ої української антарктичної експедиції (УАЕ). Загін наполовину складатиметься з новачків, до його складу так само, як і в нинішній команді, яка зараз працює на станції «Академік Вернадський», увійдуть дві жінки.
На відкритий конкурс загалом надійшло 88 заявок: 66 – від чоловіків та 22 – від жінок. Процедура відбору відбувалася у декілька етапів.
Експедиція вирушить на станцію у березні 2020-го і працюватиме там впродовж року. Як зазвичай, у загоні «зимівників» 12 учасників: 7 науковців, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку. Керівником 25-ої УАЕ обрано Юрія Отрубу, досвідченого фахівця Національного антарктичного наукового центру. Для нього це буде вже шоста зимівка на станції «Академік Вернадський».
"Ми хочемо дати молоді якомога більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал. З цієї ж причини половина складу є «новачками», тобто вперше їдуть на рік працювати в Антарктиду", – пояснив директор НАНЦ Євген Дикий.
Він також нагадав, що торік було знято тривале обмеження щодо участі у річних антарктичних експедиціях жінок, і зараз на станції «Академік Вернадський» працюють Оксана Савенко, вчена-біолог, та лікарка Наталія Бабій. До 25-ї УАЕ також увійшли 2 жінки: – Євгенія Прекрасна, науковиця-біолог, та Анна Соіна, дослідниця гідрометеорології та океанографії.
Список основного складу 25-ої УАЕ:
Салганський Олександр – біологічні дослідження, Київ, третя зимівка, 1987 р.н.
Прекрасна Євгенія – біологічні дослідження, Київ, перша зимівка, 1989 р.н.
Отруба Юрій – геолого-геофізичні дослідження, Київ, шоста зимівка, 1986 р.н. (керівник експедиції).
Артеменко Ігор – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Київ, перша зимівка, 1981 р.н.
Жуковський Вадим – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Одеса, друга зимівка, 1981 р.н.
Соіна Анна – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, Харків, перша зимівка, 1982 р.н.
Сопін Андрій – геокосмічні дослідження, Харків, друга зимівка, 1982 р.н.
Омельянович Василь – кухар, Малин (Житомирська обл.), п’ята зимівка, 1985 р.н.
Білоус Максим – системний механік, Шепетівка (Хмельницька обл.), перша зимівка, 1982 р.н.
Лішенко Юрій – дизеліст-електрик, Харків, третя зимівка, 1973 р.н.
Прокопчук Євгеній Володимирович – системний адміністратор зв’язку, Буча (Київська обл.), перша зимівка, 1984 р.н.
Дейнека Ігор – лікар, Рівне, перша зимівка, 1982 р.н.
У кожного з основного складу УАЕ є дублер – на випадок, якщо до відправки експедиції трапиться непередбачувана ситуація і хтось з основного складу буде змушений відмовитись від зимівлі. Невдовзі на затверджених комісією учасників чекає спеціальний кількаденний тренінг, де вони засвоюватимуть навички, потрібні для життя і роботи на станції «Академік Вернадський».