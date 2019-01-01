Бучанець став учасником 25 української антарктичної експедиції

Серед 12 фахівців, що будуть цьогорічними зимниками, після тривалого відбору став бучанець - Євгеній Прокопчук.

Здійснилася дитяча мрія Євгена, яку він не залишав упродовж років і вірив, що вона обов'язково здісниться,- розповідає дружина Марія Микитюк.

На відкритий конкурс загалом надійшло 88 заявок: 66 – від чоловіків та 22 – від жінок. Процедура відбору відбувалася у декілька етапів.

"Ми хочемо дати молоді якомога більше шансів реалізувати себе і свій науковий потенціал. З цієї ж причини половина складу є «новачками», тобто вперше їдуть на рік працювати в Антарктиду", – пояснив директор НАНЦ Євген Дикий.

Список основного складу 25-ої УАЕ: