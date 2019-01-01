Закон про електронні трудові книжки — що робити роботодавцю та працівнику



Пенсійний фонд про сервіс: ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА Читайте також (4 червня 2020):

Верховна Рада прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" (законопроект № 3623). Ним запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Наповнення Держреєстру даними, які містяться в паперових трудових книжках, буде проведено у перехідний період протягом 5 років. Тобто протягом найближчих 5 років буде використовуватися як паперовий, так і електронний варіант трудової книжки.

За людиною буде зберігатися право вибору для покращення запропонованого розрахункового розміру, а саме:

- або людина надає відомості про отримувану заробітну плату за період до 2000 року (до запровадження персоніфікованого обліку),

- або відтермінує свій вихід на пенсію для одержання підвищення до пенсії на 0,5-0,75 % за кожний повний місяць роботи після досягнення пенсійного віку;

- або використовує право на призначення пенсії.

- як роботодавцем, так і безпосередньо застрахованою особою;- через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов'язковим накладанням страхувальником або застрахованою особою кваліфікованого електронного підпису.Після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис. Якщо працівник виявить бажання продовжити її ведення, то роботодавець на його вимогу буде зобов'язаний паралельно із електронним обліком трудової діяльності також внести до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.Електронна трудова книжка дасть можливість уповноваженим органам призначати людині пенсію автоматично (без звернення) та збирання документів за всю її трудову діяльність.