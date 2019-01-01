Пенсійний фонд про сервіс: ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА

З метою надання доступу застрахованій особі до інформації про всі трудові відносини за даними звітних відомостей роботодавця, Пенсійний фонд створив на вебпорталі електронних послуг новий сервіс «Електронна трудова книжка».

ДОВІДКОВО:

На засіданні Уряду, 3 червня 2020 року, схвалено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”.



”Фактично ми йдемо шляхом відмови від паперових трудових книжок. Ми визначаємо законодавчі підстави для автоматичного призначення пенсій за віком, через особистий електронний кабінет особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України”, - поінформувала Міністр соціальної політики Марина Лазебна, під час виступу на засіданні Уряду.



Даним законопроектом пропонується запровадити можливість автоматичного призначення пенсії, без особистого звернення особи, а саме передбачається механізм який надасть можливість людині самостійно обирати автоматичне призначення або відстрочення виходу на пенсію, яке матиме свої переваги у збільшеному розмірі пенсії та визначати в автоматизованому режимі найбільш вигідний варіант для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення. В свою чергу Пенсійний фонд автоматично інформуватиме особу про настання права на призначення пенсії та орієнтовний її розмір.



Зокрема Міністр зазначила, що оригінал паперової трудової буде передаватися на зберігання працівнику як офіційний документ, у разі якщо працівник виявить бажання продовжити її ведення, то роботодавець на його вимогу буде зобов’язанй паралельно із електронним обліком трудової діяльності внести до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення.

Для громадян – це зручний сервіс, який дозволяє дізнаватись детальну інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі.Переглянути дані електронної трудової книжки можна, обравши пункт «Електронна трудова книжка». В розділі «Записи трудової книжки» Ви знайдете інформацію про Ваші трудові відносини, як найманого працівника за основним місце роботи.Якщо трудові відносини за останнім місцем роботи були розпочаті у роботодавця до 1998 року, інформація буде відсутня. Для відображення цих даних в електронній трудовій книжці та для співставлення даних паперової трудової книжки з електронними даними, потрібно надати скановані копії трудової книжки, документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637.Скан-копії мають містити всі сторінки та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів. Кожну сторінку необхідно підготувати окремо як JPG-файл або повний документ зі всіма сторінками як PDF-файл. Розмір кожного файлу (сканованої копії документу) не повинен перевищувати 1 мб.Після оцифрування відповідальною особою органу Пенсійного фонду України наданих вами сканованих копій документів, дані Вашої трудової книжки будуть відображатись в розділі «Записи трудової книжки», а надані скан-копії в розділі «Скан-копії трудової книжки».Наголошуємо, що повноцінне використання сервісу можливе при наявності у користувачів електронного цифрового підпису (ключа). Отримати його можна в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК).