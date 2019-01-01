» » » Виплата монетизованих компенсацій людям (електроопалення): Хто претендує на допомогу
  • Учора, 14:54
  • 141
  • 0
+aA | -Aa 

Виплата монетизованих компенсацій людям (електроопалення): Хто претендує на допомогу

Читайте також (27 січня 2021):
Електроопалення: Кабмін підтримав рішення про компенсації громадянам

У Верховній Раді схвалили законопроєкт №4672, що передбачає виплату монетизованих компенсацій людям, у домівках яких встановлене електроопалення.



Хто з жителів Київщини зможе претендувати на допомогу:
► люди, які проживають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками;
► люди, які проживають у багатоквартирних будинках, які не газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості);
► багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Порядок надання таких компенсацій Уряд визначить у тижневий термін після публікації закону, який підписано Президентом України.
0 0

Київська обласна державна адміністрація 
 законодавство Київобленерго
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Електроопалення: Кабмін підтримав рішення про компенсації громадянам

Електроопалення: Кабмін підтримав рішення про компенсації громадянам

Суспільство
Ірпіньводоканал: Про повірку лічильника

Ірпіньводоканал: Про повірку лічильника

Буча та регіон
Поліція: Жодні служби не здійснюють дезінфекцію житлових приміщень

Поліція: Жодні служби не здійснюють дезінфекцію житлових приміщень

Буча та регіон
На верхніх поверхах будівель дозволили проектувати громадські заклади

На верхніх поверхах будівель дозволили проектувати громадські заклади

законодавтство
Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Буча та регіон
Урядом внесено зміни до державних соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг

Урядом внесено зміни до державних соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг

законодавтство
РЕЄСТР послуг Управління соціальної політики

РЕЄСТР послуг Управління соціальної політики

Управління соціальної політики
1 квітня: Нові тарифи на електроенергію

1 квітня: Нові тарифи на електроенергію

статті
Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

статті
Соціальний захист населення

Соціальний захист населення

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.