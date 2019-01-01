Виплата монетизованих компенсацій людям (електроопалення): Хто претендує на допомогу

Читайте також (27 січня 2021):
Електроопалення: Кабмін підтримав рішення про компенсації громадянам
Електроопалення: Кабмін підтримав рішення про компенсації громадянам
У Верховній Раді схвалили законопроєкт №4672, що передбачає виплату монетизованих компенсацій людям, у домівках яких встановлене електроопалення.
Хто з жителів Київщини зможе претендувати на допомогу:
► люди, які проживають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками;
► люди, які проживають у багатоквартирних будинках, які не газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості);
► багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.
Порядок надання таких компенсацій Уряд визначить у тижневий термін після публікації закону, який підписано Президентом України.