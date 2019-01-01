Електроопалення: Кабмін підтримав рішення про компенсації громадянам

«Важливо, що це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Наголошую, що людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні», — підкреслив Денис Шмигаль.

«Ми підкреслювали, що це гранична ціна. Тобто, газопостачальні компанії можуть ставити ціну і менше, аби боротися за споживача. Вчора газопостачальні компанії опублікували свої ціни, і ми побачили, що дійсно є ціни, менші за 6,99 грн», — зауважив очільник Уряду.