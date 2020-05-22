Апеляційний суд залишив землі в р-ні Рокач на користь Бучанської громади

Справа триває з 2016 року і пройшла чотири інстанції, включаючи Верховний Суд України. Нарешті в межах другого кола розгляду рішеннями Ірпінського міського суду від 22.05.2020 та Київського апеляційного суду від 28.01.2021 позовні вимоги прокуратури було відхилено в повному обсязі.

Колегією суддів відхилено апеляційну скаргу Київська обласна прокуратура по справі №367/6405/16-ц за позовом прокуратури Київської області в інтересах Міністерство освіти і науки України, Головне управління Держгеокадастру у Київській області та Національний університет біоресурсів та природокористування України до Бучанської міської ради, фізичних осіб про визнання недійсними і скасування рішень міської ради, витребування земельних ділянок, розташованих в мікрорайоні «Рокач» в м. Буча -Дана справа має важливе преюдиціальне значення для розгляду цілої низки інших судових справ, в межах яких Київська обласна прокуратура оскаржує законність виділення Бучанською міською радою десятків гектарів землі житлової та громадської забудови, від якої відмовився землекористувач - Національний аграрний університет ще у 2007 році.