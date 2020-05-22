» » Апеляційний суд залишив землі в р-ні Рокач на користь Бучанської громади
  • Сьогодні, 19:00
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Апеляційний суд залишив землі в р-ні Рокач на користь Бучанської громади

Читайте також (17 серпня 2009):
Відбулися громадські слухання по забудові частини мікрорайону «Рокач»
Апеляційний суд відмовив прокуратурі і залишив землю Бучанській громаді

Юридичний відділ Бучанської міської ради інформує:

Колегією суддів відхилено апеляційну скаргу Київська обласна прокуратура по справі №367/6405/16-ц за позовом прокуратури Київської області в інтересах Міністерство освіти і науки України, Головне управління Держгеокадастру у Київській області та Національний університет біоресурсів та природокористування України до Бучанської міської ради, фізичних осіб про визнання недійсними і скасування рішень міської ради, витребування земельних ділянок, розташованих в мікрорайоні «Рокач» в м. Буча - на користь держави.

Справа триває з 2016 року і пройшла чотири інстанції, включаючи Верховний Суд України. Нарешті в межах другого кола розгляду рішеннями Ірпінського міського суду від 22.05.2020 та Київського апеляційного суду від 28.01.2021 позовні вимоги прокуратури було відхилено в повному обсязі.


Дана справа має важливе преюдиціальне значення для розгляду цілої низки інших судових справ, в межах яких Київська обласна прокуратура оскаржує законність виділення Бучанською міською радою десятків гектарів землі житлової та громадської забудови, від якої відмовився землекористувач - Національний аграрний університет ще у 2007 році.

Напрацьована правова позиція, а також переконливий виступ нашого колеги Максим Беляков в судовому засіданні, зуміли переконати колегію суддів у безпідставності та необґрунтованості претензій прокуратури.

1 0

Рокач Юридичний відділ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
24 га повернули до Бучанської громади

24 га повернули до Бучанської громади

Буча та регіон
Суд відмовив прокуратурі: Бучанські 24 Га залишаться в громаді

Суд відмовив прокуратурі: Бучанські 24 Га залишаться в громаді

Буча та регіон
Апеляційний суд: Бучанські 24 Га (Рокач) залишились у власності громадян

Апеляційний суд: Бучанські 24 Га (Рокач) залишились у власності громадян

ВИКОНКОМ
Апеляційний суд відмовив прокуратурі і залишив землю Бучанській громаді

Апеляційний суд відмовив прокуратурі і залишив землю Бучанській громаді

Буча та регіон
Прокуратура Київської області витребує у бучанців земельні ділянки

Прокуратура Київської області витребує у бучанців земельні ділянки

ВИКОНКОМ
Ворзель залишається у складі Бучанської обєднанної громади

Ворзель залишається у складі Бучанської обєднанної громади

Буча та регіон
Прокуратура Київської області про повернення незаконно переданих лісових земель у м. Буча

Прокуратура Київської області про повернення незаконно переданих лісових земель у м. Буча

Прокуратура м. Ірпеня
Прокуратура Київщини вимагає визнати незаконними рішення Бучанської міської ради щодо відведення земель лісового фонду

Прокуратура Київщини вимагає визнати незаконними рішення Бучанської міської ради щодо відведення земель лісового фонду

Прокуратура м. Ірпеня
Додержання земельного законодавства – приорітет у роботі прокуратури міста ірпеня

Додержання земельного законодавства – приорітет у роботі прокуратури міста ірпеня

Прокуратура м. Ірпеня
Прокуратура міста Ірпеня: «Бучанське межигір’я»

Прокуратура міста Ірпеня: «Бучанське межигір’я»

Прокуратура м. Ірпеня
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.