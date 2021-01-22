Скасовано наказ про перевод Ворзельськоії амбулаторії до Рубежівки

До відома всіх причетних та зацікавлених у конфлікті щодо функціонування Ворзельська Амбулаторія!
Адміністрація закладу, після проведених консультацій з керівництвом Ірпінської міської ради прийняла рішення щодо анулювання наказу 291/ОД від 28.12.2020 року, про скорочення структурного підрозділу Ворзельськоії Амбулаторії та переводу персоналу до Міхалівської-Рубежівки.
Наразі винайдено фінансування на утримання структурного підрозділу на найближчий квартал. Далі ведуться консультації.
Адміністрація закладу наголошує на необхідності діалогу з Бучанською громадою.
Адміністрація закладу, після проведених консультацій з керівництвом Ірпінської міської ради прийняла рішення щодо анулювання наказу 291/ОД від 28.12.2020 року, про скорочення структурного підрозділу Ворзельськоії Амбулаторії та переводу персоналу до Міхалівської-Рубежівки.
Наразі винайдено фінансування на утримання структурного підрозділу на найближчий квартал. Далі ведуться консультації.
Адміністрація закладу наголошує на необхідності діалогу з Бучанською громадою.
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