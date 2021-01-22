Скасовано наказ про перевод Ворзельськоії амбулаторії до Рубежівки



Ворзельська амбулаторія продовжить роботу у складі Бучанського центру ПМСД

Читайте також (22.01.2021):

Адміністрація закладу, після проведених консультацій з керівництвом Ірпінської міської ради прийняла рішення щодо анулювання наказу 291/ОД від 28.12.2020 року, про скорочення структурного підрозділу Ворзельськоії Амбулаторії та переводу персоналу до Міхалівської-Рубежівки.Адміністрація закладу наголошує на необхідності діалогу з Бучанською громадою.