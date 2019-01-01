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Ворзельська амбулаторія продовжить роботу у складі Бучанського центру ПМСД

Працівники Ворзельскої амбулаторії прийняли рішення від 2 лютого 2021 року і надалі надавати медичні послуги, але вже у складі Бучанського центру ПМСД.



Про таке рішення повідомили на сторінці Фейсбук.

Враховуючи ситуацію, яка склалася та відчуваючи занепокоєння жителів смт. Ворзель з приводу долі нашої амбулаторії, хочу внести роз'яснення та повідомити громаду селища Ворзель, що амбулаторія сімейної медицини продовжує і надалі надавати медичні послуги, але від 2 лютого 2021 року вже у складі Бучанського центру ПМСД.


Таке рішення було прийнято одноголосно всіма медичними працівниками Ворзельської амбулаторії.

До цього рішення нас спонукало створення наказу КНП" Ірпінського міського центру ПМСД"ІМР КО про скорочення структурного підрозділу Ворзельської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та переведення колективу в амбулаторію селища Михайлівка-Рубежівка.

Продовження функціонування нашого закладу у складі Бучанського центру ПМСД є логічним продовженням попереднього приєднання громади Ворзель до Бучанської міської об'єднаної територіальної громади.

Номера телефонів амбулаторії Ворзель:
+380459795209
+380503458765


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