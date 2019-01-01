Ворзельська амбулаторія продовжить роботу у складі Бучанського центру ПМСД

Працівники Ворзельскої амбулаторії прийняли рішення від 2 лютого 2021 року і надалі надавати медичні послуги, але вже у складі Бучанського центру ПМСД.

Враховуючи ситуацію, яка склалася та відчуваючи занепокоєння жителів смт. Ворзель з приводу долі нашої амбулаторії, хочу внести роз'яснення та повідомити громаду селища Ворзель, що амбулаторія сімейної медицини продовжує і надалі надавати медичні послуги, але від 2 лютого 2021 року вже у складі Бучанського центру ПМСД.

Номера телефонів амбулаторії Ворзель:

+380459795209

+380503458765



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