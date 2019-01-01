Київ- Тарасівка (Боярка): Укрзалізниця запускає модернізований приміський електропоїзд

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25 січня запустить новий модернізований приміський електропоїзд на маршруті Київ — Тарасівка — Київ. Він курсуватиме за цим маршрутом у пікові періоди перевезень вранці та ввечері.

Перший поїзд відправлятиметься зі станції Тарасівка о 5:48 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 6:09. Наступні рейси відправлятимуться зі станції Тарасівка о 7:11, 8:31, 10:01, 16:47, 18:14, 19:26.

З приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський у перший рейс поїзд відправиться о 6:22, потім – о 7:44, 9:04 та о 16:06, 17:24, 18:45, 19:57. Поїзди зупинятимуться на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе.

Зазначений поїзд щоденно, крім суботи та неділі, буде здійснювати 8 рейсів (по чотири вранці та ввечері).Вказаний електропоїзд має підвищену комфортність та швидкість., одночасно електропоїзд вміщує близько 1 тис. пасажирів. На зазначеному маршруті щоденно курсуватиме 8 поїздів у робочі дні — по 4 вранці та ввечері в пікові періоди.Запуск нового поїзда став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» з Київською обласною адміністрацією. Зокрема, територіальні громади міст Боярка та Вишневе беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій. Ці витрати передбачені в місцевих бюджетах на 2021 рік. Відповідний протокол про наміри підписали директор виконавчий регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Артем Миронович, голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Микола Ляшенко, міський голова Вишневого Ілля Діков та міський голова Боярки Олександр Зарубін.