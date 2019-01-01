Скандальне переселення. Ворзель, що належить до Бучанської об’єднаної громади може залишитись без амбулаторії. Лікарів і медсестер переселяють до невеличкого села Михайлівки-Рубежівки. Воно підпорядковане Ірпінській міськраді. То ж тепер, щоб отримати консультацію лікаря мешканці Ворзеля змушені будуть витратити на дорогу більше години. Чому ірпінські можновладці вирішили позбавити ворзельців амбулаторії дивіться в сюжеті.
Амбулаторію в Ворзелі переселяють в Рубежівку (відеосюжет)
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ІА Погляд, www.poglyad.tv
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