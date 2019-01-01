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  • Учора, 18:16
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Фізкультура: Дистанційне навчання. Урок №3 (відео)

Олексій Карабут, вчитель бучанської школи, презентує нову серію освітнього матеріалу для вступної частини уроку дистанційного навчання №3.
"Живи, кохай та БІЖИ НА ПОВНЕ СЕРЦЕ!"


(Біологія, Основи здоров'я, Фізична культура)

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Тим, хто ніколи не бігав, здається, що ми біжимо ногами до тих пір, поки не з’являється задишка.
Улюблена фраза бігунів-початківців: «Все, більше не можу! Болить бік... Болять ноги.
Але, насправді, ми бігаємо серцем. І зараз ми в цьому відео Вам доведемо.


1. Чому з'являється задишка?
2. Як побудоване серце?
3. Сила серця.
4. Спортивне серце.
5. Серцево-судинна система.
6. V O2 MAXS

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Олексій Карабут 
 відеосюжет Карабут зош №9 освіта спорт туризм
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