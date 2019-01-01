Фізкультура: Дистанційне навчання. Урок №2 (відео)

Опинившись в ізоляції у будинку, може здатися, що все, кінець- набігався, награвся, на займався спортом.
Адже, що робити нам в будинку, запастися пасочками? І лягти на диван?
Але є й інший шлях. Перебуваючи вдома, скористатися ситуацією і зробити себе сильнішими і розумнішими.
Спортсмени в ізоляції.
1. Розвиток серцево-судинної системи;
2. Вправи на силу;
3. Вправа на координацію;
4. Техніка вашого бігу;
5. Психологічна підготовка.
До речі, більшість цих вправ, можна використовувати на будь-якому рівні підготовки. Це допоможе вам навчитися техніці, та підготує суглоби і м'язи.
Завдяки фізичним вправам і психологічним практикам ви зможете отримати задоволення і користь від бігу, в тих випадках, коли ви обмежені в пересуванні і не можете вийти з дому. Звичайно, простіше і приємніше бігати по - справжньому.
Але зараз ми намагаємося не зациклюватися на обмеженнях, а знайти можливості займатися спортом і користуватися ними.
Сьогодні ми разом проведемо тренування середнього рівня, в домашніх умовах, без спортивного інвентарю.
Якщо ви будите регулярно виконувати ці 10 вправ, значно підвищиться ваш фізичний стан.
Тренуйтесь з нами! Тренуйтесь дома! Поїхали!!!
- Крок в бік з підніманням рук
- "Кидок стегна"
- "Велосипед"
- Віджимання з дотиком рукою плеча
- "Розкладушка"
- Підтягування колін в упорі
- "Джампінг Джек"
- "Бьорпі" (полегшена).
- "Удар по пресу"
- "Планка"
Ще не прощаємося. Продовжуй розвиватися!
Адже, що робити нам в будинку, запастися пасочками? І лягти на диван?
Але є й інший шлях. Перебуваючи вдома, скористатися ситуацією і зробити себе сильнішими і розумнішими.
Спортсмени в ізоляції.
Біг в ізоляції:
1. Розвиток серцево-судинної системи;
2. Вправи на силу;
3. Вправа на координацію;
4. Техніка вашого бігу;
5. Психологічна підготовка.
До речі, більшість цих вправ, можна використовувати на будь-якому рівні підготовки. Це допоможе вам навчитися техніці, та підготує суглоби і м'язи.
Завдяки фізичним вправам і психологічним практикам ви зможете отримати задоволення і користь від бігу, в тих випадках, коли ви обмежені в пересуванні і не можете вийти з дому. Звичайно, простіше і приємніше бігати по - справжньому.
Але зараз ми намагаємося не зациклюватися на обмеженнях, а знайти можливості займатися спортом і користуватися ними.
Сьогодні ми разом проведемо тренування середнього рівня, в домашніх умовах, без спортивного інвентарю.
Якщо ви будите регулярно виконувати ці 10 вправ, значно підвищиться ваш фізичний стан.
Тренуйтесь з нами! Тренуйтесь дома! Поїхали!!!
Он-лайн тренування з ЗФП:
- Крок в бік з підніманням рук
- "Кидок стегна"
- "Велосипед"
- Віджимання з дотиком рукою плеча
- "Розкладушка"
- Підтягування колін в упорі
- "Джампінг Джек"
- "Бьорпі" (полегшена).
- "Удар по пресу"
- "Планка"
Ще не прощаємося. Продовжуй розвиватися!