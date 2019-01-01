Фізкультура: Дистанційне навчання. Урок №2 (відео)

Біг в ізоляції:

Он-лайн тренування з ЗФП:

1. Розвиток серцево-судинної системи;2. Вправи на силу;3. Вправа на координацію;4. Техніка вашого бігу;5. Психологічна підготовка.До речі, більшість цих вправ, можна використовувати на будь-якому рівні підготовки. Це допоможе вам навчитися техніці, та підготує суглоби і м'язи.Завдяки фізичним вправам і психологічним практикам ви зможете отримати задоволення і користь від бігу, в тих випадках, коли ви обмежені в пересуванні і не можете вийти з дому. Звичайно, простіше і приємніше бігати по - справжньому.Але зараз ми намагаємося не зациклюватися на обмеженнях, а знайти можливості займатися спортом і користуватися ними.Сьогодні ми разом проведемо тренування середнього рівня, в домашніх умовах, без спортивного інвентарю.Якщо ви будите регулярно виконувати ці 10 вправ, значно підвищиться ваш фізичний стан.- Крок в бік з підніманням рук- "Кидок стегна"- "Велосипед"- Віджимання з дотиком рукою плеча- "Розкладушка"- Підтягування колін в упорі- "Джампінг Джек"- "Бьорпі" (полегшена).- "Удар по пресу"- "Планка"