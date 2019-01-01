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Біг та реакція організму. Дистанційне навчання уроку Фізичної культури

Дистанційне навчання для уроку Фізичної культури.

Що відбувається в організмі, якщо бігати без розминки. Адже карантин пройде...


Вчитель фізкультури та учні бучанської школи, у власному відеоуроці пояснюють чому важливо робити розігрів організму перед заняттям спорту.

Ви дізнаєтесь:
- що відбувається з м'язовими тканинами;
- суглоби та навантаження;
- суглобова рідина;
- холод та зв’язки;
- в чому різниця між зв'язками і сухожиллями;
- як змащуються наші суглоби при розминці.
Ви зрозумієте, що розминка 10 хвилин перед бігом корисна та збереже вам здоров'я!




Олексій Карабут
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відеосюжет Карабут спорт
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