Біг та реакція організму. Дистанційне навчання уроку Фізичної культури

Що відбувається в організмі, якщо бігати без розминки. Адже карантин пройде...

Ви дізнаєтесь:

- що відбувається з м'язовими тканинами;

- суглоби та навантаження;

- суглобова рідина;

- холод та зв’язки;

- в чому різниця між зв'язками і сухожиллями;

- як змащуються наші суглоби при розминці.

Ви зрозумієте, що розминка 10 хвилин перед бігом корисна та збереже вам здоров'я!