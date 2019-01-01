Ірпіньводоканал: Про повірку лічильника

Засоби вимірювальної техніки, лічильники холодної води підлягають періодичній повірці - повірка приладу обліку проводиться за рахунок споживача.
Шановні абоненти!
Ваші засоби вимірювальної техніки, лічильники холодної води, на підставі п.1 ст.17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» підлягають періодичній повірці. В зв’язку з цим Вам необхідно здійснити повірку приладу обліку, повірка проводиться за рахунок споживача. В разі відмови від проведення повірки – нарахування будуть проводитись на підставі показників загальнобудинкового лічильника, а в разі його відсутності – згідно з нормами водоспоживання.
З питань проведення повірки КП «Ірпіньводоканал» рекомендує звертатись до ФОП Кіщенко тел. +380964447108, +380954447190, ФОП Іващук тел. +380989887560 або ТОВ "УкрСервісМонтаж" тел. +380665284715, +380685284715, +380735284715, +380443374070.
В разі проведення повірки в іншій уповноваженій організації необхідно надати КП «Ірпіньводоканал» акт (свідоцтво/довідку), який би підтверджував результати повірки.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
+3800459762833
+380672198480
Адміністрація КП «Ірпіньводоканал»
Повірка лічильників є вимогою Закону та необхідністю для правильності нарахувань за використану воду.
Згідно Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» №2119-VIII від 22.06.2017 року розділ ІV «прикінцеві та перехідні положення» повідомляємо про те, що до 22.06.2019 року всім споживачам послуг водопостачання та водовідведення необхідно встановити засоби обліку води (водолічильник). В негативному випадку споживач буде від'єднаний від мереж водопостачання та водовідведення, так як безоблікове споживання комунальних послуг не допускається.
У зв'язку з прийняттям Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг виконала перерахунок вартості тарифів та вилучила з них витрати, пов'язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку, отже, повірка та ремонт засобів квартирних приладів обліку води, які знаходяться у власності фізичних осіб, здійснюється за кошти абонентів.
Нині повірити лічильник можна з демонтажем та без демонтажу.
Чи у всіх багатоквартирних будинках квартирні прилади обліку повірятимуться?
Повірка квартирних приладів обліку холодної води здійснюється у всіх багатоквартирних будинках включно з будинками, які перебувають на балансі житлових організацій різних форм власності (ЖБК, ОСББ), до яких застосовується тариф на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Як проводиться повірка квартирних лічильників?
У визначений день до споживача прийде майстер ФОП Кіщенко, ФОП Іващук або ТОВ "УкрСервісМонтаж", який обстежить місце встановлення вузла обліку.
Якщо при обстеженні вузла лічильник можливо демонтувати, майстер знімає останні показники лічильника, розпломбує і демонтує лічильник. На його місце встановлює лічильник з обмінного фонду.
Чи обов'язково потрібно опломбувати квартирні прилади обліку?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.05р. №630 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» квартирні засоби обліку беруться виконавцем на комерційний облік.
Для встановлення на комерційний облік квартирних лічильників води мешканцям квартир, які встановили прилад обліку, необхідно звернутись із заявою у КП «Ірпіньводоканал».
Контролер проводить опломбування зі складанням відповідного акту згідно зі встановленим зразком, при цьому необхідно надати свідоцтво про повірку або паспорт на лічильник.
Відповідно до пп.9 п. 32 постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630 виконавець зобов’язаний забезпечити за заявою споживача постановку квартирного приладу обліку на абонентський облік у тижневий термін з дати подання такої заяви.