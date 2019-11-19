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Ірпіньводоканал: Нові тарифи від 1 січня 2021 року

Комунальне підприємство «Ірпіньводоканал» повідомляє, що 19.11.2019 року відбулося засідання Національної комісії (НКРЕКП), на якому було прийнято рішення про прийняття Постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.06.2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

від 1 січня 2021 року діють наступні тарифи:

- На централізоване водопостачання - 11,736 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)
- На централізоване водовідведення - 19,428 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)
Разом: 31,164 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)


Керівництво та всі інші відділи КП «Ірпіньводоканал» працюють за звичним графіком пн-пт з 8:00 до 16:30, обід 12:00-12:30
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Адміністрація КП «Ірпіньводоканал» 
 Ірпіньводоканал тарифи на воду Бучанський район Бучанська ОТГ Ворзель Ірпінь
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