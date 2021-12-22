Ірпіньводоканал: Нові тарифи на воду від 1 січня 2022 року

КП" Ірпіньводоканал" повідомляє, що з 1 січня 2022 року вступили в дію тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
відповідно до Постанови НКРЕКП № 2843 від 22.12.2021 року "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»", що опубліковано на офіційному веб-сайті Регулятора 22.12.2021 року
відповідно до Постанови НКРЕКП № 2843 від 22.12.2021 року "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»", що опубліковано на офіційному веб-сайті Регулятора 22.12.2021 року
від 1 січня 2022 року діють наступні тарифи на воду:
для населення, бюджетні установи та інші організації в
БАГАТОПОВЕРХІВКАХ та ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ,
(в т.ч. ПДВ)
- На централізоване водопостачання - 12,408 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)
- На централізоване водовідведення - 19,704 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)
Разом: 32,112 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)
для населення, бюджетні установи та інші організації в
БАГАТОПОВЕРХІВКАХ та ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ,
(в т.ч. ПДВ)
- На централізоване водопостачання - 12,408 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)
- На централізоване водовідведення - 19,704 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)
Разом: 32,112 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)