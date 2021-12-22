Ірпіньводоканал: Нові тарифи на воду від 1 січня 2022 року

від 1 січня 2022 року діють наступні тарифи на воду:

для населення, бюджетні установи та інші організації в

БАГАТОПОВЕРХІВКАХ та ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ,

(в т.ч. ПДВ)



- На централізоване водопостачання - 12,408 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)

- На централізоване водовідведення - 19,704 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)

Разом: 32,112 грн. за м3 (в т.ч. ПДВ)

відповідно до Постанови НКРЕКП № 2843 від 22.12.2021 року "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ « ІРПІНЬВОДОКАНАЛ »", що опубліковано на офіційному веб-сайті Регулятора 22.12.2021 року