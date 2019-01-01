8,1 млн гривень - ціна ремонту залізничних платформ Кічеєве та Лісова Буча (фотофакт)

Укрзалізниця у 2020 році реконструювала низку пасажирських платформ на станціях з високим пасажиропотоком у містах – супутниках Києва. Це дозволить покращити пасажирський сервіс та підвищить зручність обслуговування на станціях.
Реконструйовано пасажирську берегову платформу станції Лісова буча (м. Буча) вартістю 4,1 млн грн та пасажирську платформу станції Кічеєве (пгт. Ворзель) вартістю 4 млн грн.
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Реконструкцію будівлі було широко анансовано >> ще в липні 2020 року
Фото станції Лісова Буча:
Реконструйовано пасажирську берегову платформу станції Лісова буча (м. Буча) вартістю 4,1 млн грн та пасажирську платформу станції Кічеєве (пгт. Ворзель) вартістю 4 млн грн.
«Безпека та комфорт пасажирів, підвищення якості обслуговування – головні завдання на шляху до створення залізниці європейського зразка в Україні», - наголосив директор виконавчий регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Артем Миронович.
Повна версія публікації на сайті Укрзалізниці >>
Також пасажири станції Буча з нетерпінням чекають реконструкції привокзального туалету.
Реконструкцію будівлі було широко анансовано >> ще в липні 2020 року
Фото станції Лісова Буча: