8,1 млн гривень - ціна ремонту залізничних платформ Кічеєве та Лісова Буча (фотофакт)

«Безпека та комфорт пасажирів, підвищення якості обслуговування – головні завдання на шляху до створення залізниці європейського зразка в Україні», - наголосив директор виконавчий регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Артем Миронович.

Також пасажири станції Буча з нетерпінням чекають реконструкції привокзального туалету.