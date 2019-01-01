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Бучанські спортсмени брали участь у Чемпіонаті України з роликового спорту

Вітаємо бучанських спортсменів, які змагалися на "Чемпіонаті України з роликового спорту", та виконали спортивні нормативи, а саме:
1. Коваленко Тимур, 2014р.н., 1 юн.р.
2. Кир'яченко Андрій, 2010р.н., 1 юн.р.
3. Клеус Андрій, 2013р.н., 1 юн.р.
4. Коваленко Марк, 2012р.н., 3 р.
5. Кольга Михайло, 2007р.н., 2 р.
6. Свінцицкий Михайло, 2014р.н., 2 юн.р.
7. Кривошеєв Кирило, 2007р.н., 3 р.
8. Лісова Лілія, 2011р.н., 2 р.
9. Олійник Марія, 2012р.н., 3 р.
10. Бондаренко
Назар, 2010р.н., 2 юн.р.
11. Ткаченко Трофим, 2011р.н., 3 р.
12. Григораш Дар’я, 2011р.н., 3 р.
13. Фіщук Дарина, 2010р.н., 1 юн.р.
14. Тулянкін Денис, 1989р.н., КМСУ




Також хочемо відзначити самого юного спортсмена, - Ткаченко Єфима, 2015р.н., для нього ці змагання були перші, на яких він здобув безцінний досвід та нові емоції. Бажаємо йому не зупинятись на цьому й вдосконалюватись та йти до мети!
Всі спортсмени війшли до складу збірної команди Київської області, з чим ми їх і вітаємо!
Тренеру збірної команди Київської області від м. Буча - Тулянкіну Денису, бажаємо міцного здоров'я, високих показників та до зустрічі на наступних стартах!

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