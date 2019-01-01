Бучанські спортсмени брали участь у Чемпіонаті України з роликового спорту

1. Коваленко Тимур, 2014р.н., 1 юн.р.

2. Кир'яченко Андрій, 2010р.н., 1 юн.р.

3. Клеус Андрій, 2013р.н., 1 юн.р.

4. Коваленко Марк, 2012р.н., 3 р.

5. Кольга Михайло, 2007р.н., 2 р.

6. Свінцицкий Михайло, 2014р.н., 2 юн.р.

7. Кривошеєв Кирило, 2007р.н., 3 р.

8. Лісова Лілія, 2011р.н., 2 р.

9. Олійник Марія, 2012р.н., 3 р.

10. Бондаренко

Назар, 2010р.н., 2 юн.р.

11. Ткаченко Трофим, 2011р.н., 3 р.

12. Григораш Дар’я, 2011р.н., 3 р.

13. Фіщук Дарина, 2010р.н., 1 юн.р.

14. Тулянкін Денис, 1989р.н., КМСУ

Вітаємо бучанських спортсменів, які змагалися на "Чемпіонаті України з роликового спорту", та виконали спортивні нормативи, а саме:Також хочемо відзначити самого юного спортсмена, -, 2015р.н., для нього ці змагання були перші, на яких він здобув безцінний досвід та нові емоції. Бажаємо йому не зупинятись на цьому й вдосконалюватись та йти до мети!Всі спортсмени війшли до складу збірної команди Київської області, з чим ми їх і вітаємо!Тренеру збірної команди Київської області від м. Буча -, бажаємо міцного здоров'я, високих показників та до зустрічі на наступних стартах!