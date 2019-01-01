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Про реорганізацію і приєднання районних рад в Бучанський район



7 грудня на другому засіданні Бучанської районної ради депутати районної ради обговорювали питання про початок реорганізації Києво–Святошинської районної ради Київської області, Макарівської районної ради шляхом приєднання до Бучанської районної ради Київської області”. А також “Про початок реорганізацію Бородянської районної ради шляхом злиття у Бучанську районну раду Київської області.



Присутні проголосували за проєкти рішень. Відтепер обрані комісії із фаховими спеціалістами будуть займатися процесом реорганізації районів.

Нагадаємо, у цьому році у процесі реалізації реформи децентралізації Верховна Рада прийняла новий територіальний устрій України, у результаті чого було ліквідовано 490 районів, а створено -136.

У порядку денному були питання:
Про створення тимчасової контрольної комісії районної ради
Про затвердження структури, апарату Бучанської районної ради; чисельності.
Про штатний розпис Бучанської районної ради.

Депутатські комісії та двох заступників райрада вибрала минулого засідання, щодо третього заступника депутати поки не визначилися.

Наприкінці голова ради Андрій Нагребельний повідомив, що Бучанська районна рада офіційно зареєстрована

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Ірина Левченко, газета Бучанські новини, www.buchanews.com.ua 
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