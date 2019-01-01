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Кікбоксинг: Бучанці переможці в турнірі Київської області

5 грудня в Ірпені відбувся відкритий турнір Київської області з кікбоксингу WAKO.


У змаганнях прийняли участь близько 350 спортсменів Київщини та спортсмени інших областей України.

Вихованці спортивного клубу кікбоксингу ІППОН представляли місто Буча:
Ковеня Ілля (кік лайт) +47
Кирильчук Ілля ( кік лайт) - 57
Бугайчук Андрій ( кік лайт ) +47
Мерінов Дмитро ( кік лайт) - 42
Абрамов Ілля (кік лайт) - 63

У запеклих поєдинках наші спортсмени продемонстрували високу майстерність та волю до перемоги.
Для багатьох вихованців ці змагання були першими у їхньому житті.

По результатам змагань, Бугайчу Андрій здобув III місце!
Переможцем турніру став Ковеня Ілля, який здобув І місце.

В запеклому фінальному поєдинку із спортсменом з м.Рівно, наш спортсмен продемонстрував бійцівській характер та волю до перемоги!

Вітаємо наших Бучанців з перемогою!



Готували спортсменів Ковеня Р.Л. та Ковеня Євгеній
Приєднуйтесь до родини IPPON!
Разом до чистої перемоги!

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Роман Ковеня 
 Кікбоксинг Ковеня Эвгений спорт Иппон Ippon
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