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У Бучі біля спортклубу Кампа згорів легковий автомобіль

3 грудня о 06:00 до оперативно-диспетчерської служби 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання приватного легкового автомобіля «Opel Astra» за адресою: м. Буча, вул. Лісна, 1Б.



На місце події було направлено 1 відділення 35-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буча. По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік транспортного засобу. На місці негайно було прийнято рішення щодо подачі одного ствола «Б» на ліквідацію загорання. Завдяки злагодженим діям пожежу було локалізовано о 06:30 та повністю ліквідовано о 06:35. На місці виклику працювало 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки. Причину загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.




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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа КАМПА Буча
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