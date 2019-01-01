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У Бучі землю з-під незаконної забудови повернули громаді

2 грудня сесія Бучанської міської ради вирішила передати земельну ділянку (2 га), що знаходиться в м. Буча по вул. Лісовій, 1-А - в постійне користування КП «Бучазеленбуд» для створення чергової паркової зони.


Ця територія, розташована поруч з тенісним клубом "Кампа", на якій здійснювалось незаконне будівництво.
Забудова цієї території поєднувалась з порушеннями містобудівного законодавства, незаконним знищенням зелених насаджень з боку представників забудовника.

Секретар бучанської міської ради Тарас Шаправський проінформував громаду:
Більше року боротьби, завдяки активній підтримці народного депутата України Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96, дякуючи фаховому юридичному супроводу юристів міської ради все ж таки вдалось досягти результату - право користування забудовника на вказану земельну ділянку припинено, ділянку повернуто в користування громади і передано на КП «Бучазеленбуд», яке подбає про збереження зелених насаджень та впорядкування цієї території.




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КАМПА міські новації Центральний парк Федорук Анатолій Петрович
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