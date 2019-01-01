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Сервісні центри МВС працюють по суботам

Запровадження «карантину вихідного дня» не вплине на роботу сервісних центрів МВС - працюватиме за звичним графіком у суботу з 9:00 до 16:45.



Залишається обмеження кількості відвідувачів у приміщеннях.

Послуги надаються виключно за попереднім особистим записом, який можливий на 15 днів уперед:
- онлайн, через функціонал, що розміщений на сайті;
- або, у разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги - за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області
hsc.gov.ua.

Просимо вас дотримуватися безпечної дистанції, уникати скупчення людей, частіше мити руки та носити захисні маски .
Бережіть себе!

Бучанський сервісний центр МВС


м. Буча, вул. Депутатська, 1в
вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний

Телефон для довідок:
+380459740030
[email protected]
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МВС Буча
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