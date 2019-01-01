Сервісні центри МВС працюють по суботам

Запровадження «карантину вихідного дня» не вплине на роботу сервісних центрів МВС - працюватиме за звичним графіком у суботу з 9:00 до 16:45.

Бучанський сервісний центр МВС

Залишається обмеження кількості відвідувачів у приміщеннях.- онлайн, через функціонал, що розміщений на сайті;- або, у разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги - за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної областіПросимо вас дотримуватися безпечної дистанції, уникати скупчення людей, частіше мити руки та носити захисні маски .Бережіть себе!м. Буча, вул. Депутатська, 1ввт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45нд, пн: вихіднийТелефон для довідок: