Внесені зміни в системі запису на прийом до сервісних центрів МВС Київської області

Для складання іспитів на право керування транспортним засобом можливо реєструватися:
👉 через Е-чергу - на сайті ГСЦ МВС https://equeue.hsc.gov.ua/#/login ,
👉 за номером телефону обраного вами територіального сервісного центру МВС.
👉 через Е-чергу - на сайті ГСЦ МВС https://equeue.hsc.gov.ua/#/login ,
👉 за номером телефону обраного вами територіального сервісного центру МВС.
На ваші дзвінки чекають в :
► ТСЦ МВС № 3241, що у Баришівці - (04576) 4-15-19;
► ТСЦ МВС № 3242, що у Білій Церкві - (04563) 6-94-34, (04563) 6-94-32;
► ТСЦ МВС № 3243, що у Броварах - (097) 001-32-43;
► ТСЦ МВС № 3244, що в Обухові - (068) 230-60-15;
► ТСЦ МВС № 3245, що у Вишгороді - (04596) 2-31-25;
► ТСЦ МВС № 3246, що в Софіївській Борщагівці - (096) 276-88-58;
► ТСЦ МВС № 3247, що у Бучі:
+380459740030
► ТСЦ МВС № 3248, що у Переяславі – (099) 713-37-48;
► ТСЦ МВС № 3249, що у Винарівці - (04564) 2-26-82.
Усі номери телефонів шукайте на сайті ГСЦ МВС у розділі КОНТАКТИ 👉 https://hsc.gov.ua/kontakti
Якщо ж у вас звичайний обмін або виготовлення дублікату посвідчення водія, то алгоритм дій такий:
📌заходимо до електронної черги на сайті ГСЦ МВС,
📌обираємо потрібний ТСЦ МВС,
📌обираємо послугу,
📌за наявності, беремо талон е-черги,
📌отримуємо послугу в обраний день.
📌заходимо до електронної черги на сайті ГСЦ МВС,
📌обираємо потрібний ТСЦ МВС,
📌обираємо послугу,
📌за наявності, беремо талон е-черги,
📌отримуємо послугу в обраний день.
Також маєте можливість отримати талон на отримання цієї послуги в терміналі керування чергою, розміщеному безпосередньо в сервісному центрі МВС.