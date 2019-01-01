Внесені зміни в системі запису на прийом до сервісних центрів МВС Київської області



👉 через Е-чергу - на сайті ГСЦ МВС

👉 за номером телефону обраного вами територіального сервісного центру МВС. Для складання іспитів на право керування транспортним засобом можливо реєструватися:👉 через Е-чергу - на сайті ГСЦ МВС https://equeue.hsc.gov.ua/#/login 👉 за номером телефону обраного вами територіального сервісного центру МВС.

Якщо ж у вас звичайний обмін або виготовлення дублікату посвідчення водія, то алгоритм дій такий:

📌заходимо до електронної черги на сайті ГСЦ МВС,

📌обираємо потрібний ТСЦ МВС,

📌обираємо послугу,

📌за наявності, беремо талон е-черги,

📌отримуємо послугу в обраний день.