ММА: Ірпінський боєць Ярослав Амосов переміг американця

13 листопада, вночі, боєць ММА з Ірпеня Ярослав Амосов переміг американця Логана Сторлі. Поєдинок відбувся на «Mohegan Sun Arena» (м. Анкасвілл, штат Коннектикут, США) в головній частині турніру «Bellator 252». Це був 25-й бій і 25-та перемога Амосова в його професійній кар’єрі в ММА.

«Це був дуже важкий бій для мене. Логан Сторлі володіє хорошим стилем, він борець, ми обидва борці. Коли ти б’єшся з борцем – це завжди важко. Він хотів пройти в партер, а мені потрібно було захиститися, постійно думати про захист», – сказав Амосов після бою.