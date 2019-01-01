ММА: Ірпінський боєць Ярослав Амосов переміг американця

13 листопада, вночі, боєць ММА з Ірпеня Ярослав Амосов переміг американця Логана Сторлі. Поєдинок відбувся на «Mohegan Sun Arena» (м. Анкасвілл, штат Коннектикут, США) в головній частині турніру «Bellator 252». Це був 25-й бій і 25-та перемога Амосова в його професійній кар’єрі в ММА.
Сутичка була дуже напруженою – обидва бійці намагалися не втратити статус непереможених. Амосов продемонстрував значно кращу ударну техніку: впродовж бою він наніс супротивникові 53 точні удари, тоді як в активі Сторлі – лише 13.
Українець завдавав багато ударів та володів ініціативою в перших двох раундах, а от у третій п’ятихвилинці йому довелося відчайдушно захищатися в партері. Сторлі ледь не провів задушливий прийом. Двоє суддів віддали перевагу українцеві, а один – американцеві. Ярослав Амосов розділеним рішенням суддів (28–29, 29–28, 29–28) здобув 25-ту перемогу в кар’єрі.
«Це був дуже важкий бій для мене. Логан Сторлі володіє хорошим стилем, він борець, ми обидва борці. Коли ти б’єшся з борцем – це завжди важко. Він хотів пройти в партер, а мені потрібно було захиститися, постійно думати про захист», – сказав Амосов після бою.
Він заявив, що прагне битися за чемпіонський титул американської спортивної організації «Bellator». «Зараз я хочу просити серйозний бій. Звичайно, я хотів би отримати поєдинок за титул. Я провів шість боїв у “Bellator”, виграв усі шість. У моїй вазі тільки я провів три бої за дев’ять місяців. Я вважаю, що повинен битися за титул», – наголосив Ярослав Амосов.