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Ірпінський ЦНАП приймає громадян за попереднім записом

У зв’язку зі збільшенням випадків захворювання на COVID-19, та перебування адміністраторів ЦНАП на лікарняному, для зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження гострої респіраторної інфекції ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ особистий прийом громадян (за терміновою необхідністю) здійснюватиметься частково за попереднім записом.



ЗАПИС ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
Час за яким можна здійснити попередній запис на прийом - ВТ-ПТ з 13.00 до 15.00,
тел. +380459760350

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Час за яким можна здійснити попередній запис на прийом - ВТ-ПТ з 13.00 до 15.00,
тел. +380459760350

Відділ ведення реєстру територіальної громади (реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб
Час, за яким можна здійснити попередній запис на прийом: Вівторок, Середа, П’ятниця з 09.00 до 15.00,
тел. +380459762037

Рецепція ЦНАП - тел. +380459760407
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Ірпінська міська рада, www.imr.gov.ua 
 ЦНАП Ірпінь
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