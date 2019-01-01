Ірпінський ЦНАП приймає громадян за попереднім записом

У зв’язку зі збільшенням випадків захворювання на COVID-19, та перебування адміністраторів ЦНАП на лікарняному, для зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження гострої респіраторної інфекції ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ особистий прийом громадян (за терміновою необхідністю) здійснюватиметься частково за попереднім записом.

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майноЧас за яким можна здійснити попередній запис на прийом - ВТ-ПТ з 13.00 до 15.00,Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівЧас за яким можна здійснити попередній запис на прийом - ВТ-ПТ з 13.00 до 15.00,Відділ ведення реєстру територіальної громади (реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осібЧас, за яким можна здійснити попередній запис на прийом: Вівторок, Середа, П’ятниця з 09.00 до 15.00,тел. +380459762037