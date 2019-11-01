Громадські слухання: Новий автомобільний сервіс в Бучі

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 1,23 га, для розташування об’єктів автомобільного сервісу в межах вулиць Л. Ревуцького, Депутатська та Островського в м. Буча Київської області» , згідно рішення Бучанської міської ради № 5275-82-VIІ від 27.08.2020 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 1,23 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської
міської ради
Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
Розробник ДПТ – ФОП Грановський О.В.
ГАП - О.В.Грановський.
Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 16.10.2020 р. по 16.11.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
-на електроні пошти за посиланням [email protected], [email protected]
-на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292,
-на поштову адресу КП «Бучабудзамовник»: Київська область, м. Буча, бульвар Богдана Хмельницького,4, 08292,
Відповідальні особи з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович;
розробник містобудівної документації, ФОП Грановський О.В.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
2.11.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).
В разі зміни епідемічної ситуації, про спосіб проведення громадських слухань -громадськість буде повідомлено додатково.
Опубліковано в газеті "Бучанські новини" №41 від 16 жовтня 2020 року