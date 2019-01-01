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Ролер клуб Колесо взяв участь на чемпіонаті України

10 та 11 жовтня 2020 року команда Bucha Racing Team з ролер клубу "Колесо", приймала участь у чемпіонаті України зі швидкісного бігу на роликових ковзанах.


15 спортсменів з міста Буча, під керівництвом Тулянкіна Дениса ( @tulyankin_denis ) представляли клуб у п’яти вікових категоріях.



Чемпіони: blush
1. Коваленко Тимур 2014р.н. - 1 місце
2 . Кир'яченко Андрій 2010р.н. - 8 місце
3 . Клеус Андрій 2013р.н. - 3 місце
4 . Коваленко Марк 2012р.н. - 2 місце
5. Кольга Михайло 2007р.н. - 4 місце
6 . Свінцицкий Михайло 2014р.н. - 3 місце
7. Кривошеєв Кирило 2007р.н. - 6 місце
8. Лісова Лілія 2011р.н. - 8 місце
9 . Олійник Марія 2012р.н. - 3 місце
10. Ткаченко Єфим 2015р.н. - 4 місце
11. Бондаренко Назар 2010р.н. - 7 місце
12. Ткаченко Трофим 2011р.н. - 6 місце
13. Тулянкін Денис 1989р.н. - 3 місце в дистанції 100 метрів, загальний залік 4 місце
14 . Григораш Дар’я 2011р.н. - 12 місце
15 . Фіщук Дарина 2010р.н. - 11 місце


Бажаємо подальшого розвитку та до зустрічі на наступних стартах!



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