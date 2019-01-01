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  • Учора, 17:36
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Урочистості до Дня захисника

У Центральному будинку культури Бучі відбулися урочистості з нагоди відразу трьох свят – Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці і Дня козацтва. Адже всі вони пов’язані між собою.


Пресвята Богородиця – покровителька козаків, а славні предки мужнього роду – безстрашні воїни, які захищали крану у минулому і боронять нашу державу зараз від ворогів-загарбників.

Перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський передав теплі слова вдячності Героям від Анатолія Федорука. І побажав всім найближчим часом святкувати перемогу у війні, й щоб на українські землі запанував мир і достаток, а люди були здорові та щасливі.

Народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк подякувала захисникам і військовим лікарям за неоціненний вклад у цілісність і незалежність України:
– Завдяки вам ми можемо відчувати себе захищеними, вільними, наші діти можуть радісно жити.

Подарунки, квіти і вітання отримали учасники антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, ветерани другої світової війни та учасники бойових дій, і діючі військові.

Слова вітання і шани Героям та їх родинам висловили голова ГО «Бучанська варта» Богдан Яворський, голова Бучанської міської організації інвалідів війни Збройних сил та учасників бойових дій Олександр Щербак, голова Київської облорганізації інвалідів війни, Збройних сил та УБД Володимир Говоров, Ірпінсько-Бучанський військовий комісар Володимир Кондратенко.

Присутні ще раз звернулися зі словами шани і підтримки до родин загиблих: вдів, осиротілих дітей, матерів, чиє серце так і залишається розколотим страшною звісткою про втрату рідної людини.

Всі схилили голови у скорботну хвилину мовчання і загадали поіменно кожного Героя нашої громади, який не повернувся до рідної домівки, а навіки залишився на тій клятій війні.

Герої не вмирають. Вічна Слава!



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www.buchanews.com.ua 
 газета: "Бучанські новини"
фотофакт Буча
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