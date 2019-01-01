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Учні бучанської школи - чемпіони Киіївської області з волейболу

Учні 9-го класу Бучанської СЗОШ №5 Чернявський Юрій та Штерн Даніїл у складі волейбольної команди 2006-2007 р.н. Бучанської ДЮСШ стали чемпіонами Київської області.


Чемпіонат Киівської області відбувся 10 жовтня у м. Біла Церква. Чотири команди з Бучі, Ірпеня, Білої Церкви та Бориспільського району змагалися за чемпіонство в даній віковій категорії. В запеклій боротьбі команда з Бучі перемогла суперників з Ірпеня та Білої Церкви з рахунком 2:1 та з рахунком 2:0 здолала команду з Бориспільськолго району, впевнено здобувши чемпіонство.
Вітаємо спортсменів!



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Володимир Ковальський, вчитель фізичної культури www.kovalskiyvv.blogspot.com 
 СЗОШ №5 спорт волейбол Буча
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