Учні бучанської школи - чемпіони Киіївської області з волейболу

Учні 9-го класу Бучанської СЗОШ №5 Чернявський Юрій та Штерн Даніїл у складі волейбольної команди 2006-2007 р.н. Бучанської ДЮСШ стали чемпіонами Київської області.

Чемпіонат Киівської області відбувся 10 жовтня у м. Біла Церква. Чотири команди з Бучі, Ірпеня, Білої Церкви та Бориспільського району змагалися за чемпіонство в даній віковій категорії. В запеклій боротьбі команда з Бучі перемогла суперників з Ірпеня та Білої Церкви з рахунком 2:1 та з рахунком 2:0 здолала команду з Бориспільськолго району, впевнено здобувши чемпіонство.Вітаємо спортсменів!