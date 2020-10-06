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  • 6 жовтня 2020
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Апеляційний суд: Рішення Мікуліна по справі 890 га - скасовано

Юридичний відділ Бучанської міської ради інформує:

Важлива перемога в апеляції по справі 890 га!


6 жовтня завершилось судове засідання Київського апеляційного суду по справі за позовом прокуратури Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Бучанської міської ради, фізичних осіб у справі так званих 890 га. земель лісового фонду, в якому я з колегою Максим Беляков здійснювали представництво інтересів Бучанської громади.

Нагадаємо, що рішенням Ірпінського міського суду від 17.10.2014 року, майже все місто Буча в його історичних межах, площею 890 га., було визнано лісом І категорії, власником якого є держава, а не громада Бучі і її мешканці.

Шість років судових баталій і в квітні 2020 року Ірпінський міський суд (суддя Карабаза Н.Ф.) виніс рішення про скасування ганебного «рішення Мікуліна», ухвалив нове, яким в задоволенні позову прокуратури відмовив.

Сьогодні, в апеляційній інстанції, ми відстояли цю позицію і тисячі фізичних і юридичних осіб можуть зітхнути з полегшенням: їх земельним ділянкам і майну нічого не загрожує!

Дякую команді юридичному відділу і кожному персонально!
Неймовірно пишаюсь проробленою роботою і кожним з Вас!

Тарас Шаправський




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Хроніка основних подій >>
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Перше відеозвернення міського голови від 26 липня 2016 року





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рейдер Федорук Анатолій Петрович
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