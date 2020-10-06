Апеляційний суд: Рішення Мікуліна по справі 890 га - скасовано

Важлива перемога в апеляції по справі 890 га!

6 жовтня завершилось судове засідання Київського апеляційного суду по справі за позовом прокуратури Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Бучанської міської ради, фізичних осіб у справі так званих 890 га. земель лісового фонду, в якому я з колегою Максим Беляков здійснювали представництво інтересів Бучанської громади.



Нагадаємо, що рішенням Ірпінського міського суду від 17.10.2014 року, майже все місто Буча в його історичних межах, площею 890 га., було визнано лісом І категорії, власником якого є держава, а не громада Бучі і її мешканці.



Шість років судових баталій і в квітні 2020 року Ірпінський міський суд (суддя Карабаза Н.Ф.) виніс рішення про скасування ганебного «рішення Мікуліна», ухвалив нове, яким в задоволенні позову прокуратури відмовив.



Сьогодні, в апеляційній інстанції, ми відстояли цю позицію і тисячі фізичних і юридичних осіб можуть зітхнути з полегшенням: їх земельним ділянкам і майну нічого не загрожує!



Дякую команді юридичному відділу і кожному персонально!

Неймовірно пишаюсь проробленою роботою і кожним з Вас!



Тарас Шаправський

