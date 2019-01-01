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Нова Бучанська початкова школа № 9 оголошує прийом заяв на вільні місця

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!!!

Від 5 серпня 2020 року буде організовано прийом заяв батьків для переведення учнів 2, 3 та 4 класів, на вільні місця, із закладів загальної середньої освіти до Бучанської початкової школи № 9.




Спроможність закладу:
2 клас - 30 місць,
3 клас - 30 місць,
4 клас - 30 місць.

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На вільні місця першочергово зараховуються діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.
Для переведення учня із закладу освіти в інший заклад освіти необхідно:
- заява про переведення учня на вілне місце одного з батьків дитини (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) оформляється під час подачі документів у закладі освіти;
- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
- документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві.
Просимо дотримуватися правил безпеки перебування у громадських місцях під час карантину та бути у засобах індивідуального захисту (маска, рукавички).
Прийом заяв буде проводитися в 102 кабінеті з 9.00 до 16.00.
Довідки за телефоном 063-467-24-50
Адреса: м. Буча, вул. Вишнева 1
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Відділ освіти Бучанської міської ради 
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