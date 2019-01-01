Нова Бучанська початкова школа № 9 оголошує прийом заяв на вільні місця

Від 5 серпня 2020 року буде організовано прийом заяв батьків для переведення учнів 2, 3 та 4 класів, на вільні місця, із закладів загальної середньої освіти до Бучанської початкової школи № 9.

Прийом заяв буде проводитися в 102 кабінеті з 9.00 до 16.00.

Довідки за телефоном 063-467-24-50

Адреса: м. Буча, вул. Вишнева 1