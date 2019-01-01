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  • Учора, 16:11
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Бучанський центр позашкільної роботи провів тренування на воді

Літо з Бучанським центром позашкільної роботи - це і покоткньки на велосипедах, робота з творчими та обдарованими дітьми і ...тренування на воді.

30 липня на озері, що на Склозаводському масиві, пройшли тренувальні збори туристичного гуртка.
Проводив інструктаж керівник гуртка спортивного туризму Андрій Куцевалов.

Дітей навчали правилам поводження на воді та з катамараном.
У заняттях прийняли участь діти різних вікових груп, майже всі - перший раз тримали весло.
Також, у виховних цілях, прибрали сміття біля водойми.

Діти та дорослі відчули дружню, творчу, спортивну атмосферу командної роботи.

На території озера багато років поспіль проходять всеукраїнські змагання велокоманд, туристів та гри "Джура".



























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Прес-служба Бучанської міської ради 
 БЦПР фотофакт Склозаводська туризм
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