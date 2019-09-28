У Бучі пройшов другий етап Відкритого кубку з мотокросу

У змаганнях взяли участь близько 140 спортсменів з усієї України, і більше 30 з них – діти та підлітки. Сонце супроводжувало спортсменів лише на старті заїздів, потім майже весь час тривав дощ.

Змагалися не лише із суперниками, а й з погодою! Так пройшов ІІ-й етап Відкритого кубку з мотокросу Спортивно-технічного клубу “Сона”. Я і вся наша команда в прямому сенсі занурилися разом з учасниками в бруд з ніг до голови. День видався непростий, дощ тривав майже весь час, сонце з'явилося лише на старті заїздів. Проте у змаганнях взяло участь близько 140 спортсменів зі всієї України. З них більше 30 осіб діти та підлітки.



Труднощі, які потрібно подолати загартовують силу волі, духу та характеру. Діти з таким вихованням завжди виростають справжніми переможцями по життю, вміють досягати поставлених цілей незважаючи на перешкоди та обставини. Як в мотокросі так і в житті для досягнення цілей важливо мати не лише сильний характер, дуже важливою є підтримка близьких І те як завдяки згуртованості гонщиків, організаторів та вболівальників вдалося без жодної затримки провести змагання, тому підтвердження.



Підтримував хто як міг, особисто ж я не зміг стояти осторонь коли на мототрек виїхали наші учасники, майже всі змагання не покидав трасу, адже розумів всю складність погодних обставин. Такі події, як ці змагання, надихають рухатися ділі незважаючи ні на що.



Кожен отримав свою перемогу, хтось над суперниками, хтось над собою, а головне ми всі разом отримали перемогу над обставинами і провели ці змагання.

Дякую кожному хто став частиною цього неймовірного дня!

на своїй сторінці у Фейсбук про ці змагання зазначив наступне: