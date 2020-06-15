Історичний день! На карті з‘явився великий Бучанський район

Бучанський міський голова Анатолій Федорук привітав громаду з історичною подією.
І одночасно вітаю причетних і всю країну по суті з завершенням адміністративно-територіальної реформи, дискусії навколо якої тривали понад 15 років. А останні п‘ять - особливо гаряче.
Завдяки послідовності та політичній волі тепер ми маємо сформовані громади та укрупнені райони по всій Україні, що дозволяє селам, селищам і містам гармонійно розвиватися й самим розпоряджатися власними бюджетами без обласних та районних посередників. Це великий крок вперед і велика відповідальність!
Сьогоднішнє голосування дійсно історичне для Бучанської об’єднаної територіальної громади. Бо поява на карті Київщини нового району – це визнання правильності нашої стратегії на планомірний і прогнозований розвиток, коли заміський комфорт проживання і стабільні умови для роботи бізнесу є запорукою успіху та прикладом для сусідніх населених пунктів. Щиро вдячний кожному, хто це розуміє і підтримував Бучу на цьому непростому шляху!
А сусідам, які, знаю, є дещо засмученими, хочу сказати, що на субрегіональному рівні не повинно бути жодних сервісних функцій. Тут залишається лише контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку представників уряду та Президента, тож вибір Бучі як районного центру жодним чином не вплине на якість життя в 12 ОТГ, які включені до складу району. А ми як влада Бучанської громади, зі свого боку зробимо все, щоб кожній з сусідніх громад було зручно і комфортно взаємодіяти з офісом урядника чи префекта, який з‘явиться в нашому регіоні.
Україна переходить на новий етап управління регіонами та громадами – це найголовніше, що змінює нинішнє рішення парламенту. Радянська система керування населеними пунктами відійшла у минуле, а майбутній успіх відтепер залежить від кожного з нас. Пам‘ятайте про це!
Будьте активними і беріть відповідальність за розвиток громад у свої руки. Адже саме це і є суттю реформи децентралізації, яка нині юридично завершується.Якщо ми разом дбатимемо про наші міста, селища, села , то всі разом станемо успішнішними і заможнішими!
Верховна Рада щойно проголосувала за новий адміністративно-територіальний устрій України – на карті з‘явився великий Бучанський район, з чим я всіх щиро вітаю!
І одночасно вітаю причетних і всю країну по суті з завершенням адміністративно-територіальної реформи, дискусії навколо якої тривали понад 15 років. А останні п‘ять - особливо гаряче.
Завдяки послідовності та політичній волі тепер ми маємо сформовані громади та укрупнені райони по всій Україні, що дозволяє селам, селищам і містам гармонійно розвиватися й самим розпоряджатися власними бюджетами без обласних та районних посередників. Це великий крок вперед і велика відповідальність!
Сьогоднішнє голосування дійсно історичне для Бучанської об’єднаної територіальної громади. Бо поява на карті Київщини нового району – це визнання правильності нашої стратегії на планомірний і прогнозований розвиток, коли заміський комфорт проживання і стабільні умови для роботи бізнесу є запорукою успіху та прикладом для сусідніх населених пунктів. Щиро вдячний кожному, хто це розуміє і підтримував Бучу на цьому непростому шляху!
А сусідам, які, знаю, є дещо засмученими, хочу сказати, що на субрегіональному рівні не повинно бути жодних сервісних функцій. Тут залишається лише контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку представників уряду та Президента, тож вибір Бучі як районного центру жодним чином не вплине на якість життя в 12 ОТГ, які включені до складу району. А ми як влада Бучанської громади, зі свого боку зробимо все, щоб кожній з сусідніх громад було зручно і комфортно взаємодіяти з офісом урядника чи префекта, який з‘явиться в нашому регіоні.
Україна переходить на новий етап управління регіонами та громадами – це найголовніше, що змінює нинішнє рішення парламенту. Радянська система керування населеними пунктами відійшла у минуле, а майбутній успіх відтепер залежить від кожного з нас. Пам‘ятайте про це!
Будьте активними і беріть відповідальність за розвиток громад у свої руки. Адже саме це і є суттю реформи децентралізації, яка нині юридично завершується.Якщо ми разом дбатимемо про наші міста, селища, села , то всі разом станемо успішнішними і заможнішими!