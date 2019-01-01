З яких районів формуватиметься Бучанський район. Проект Постанови від 1 липня

1 липня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти Проект Постанови про утворення та ліквідацію районів №3650.

Бучанський район (з адміністративним центром у місті Буча)

у складі територій Білогородської сільської,

Бородянської селищної,

Борщагівської сільської,

Бучанської міської,

Вишгородської міської,

Вишневої міської,

Гостомельської селищної,

Димерської селищної,

Дмитрівської сільської,

Іванківської селищної,

Ірпінської міської,

Коцюбинської селищної,

Макарівської селищної,

Немішаївської селищної,

Петрівської сільської,

Пірнівської сільської,

Пісківської селищної,

Поліської селищної територіальних громад,

