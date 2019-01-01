З яких районів формуватиметься Бучанський район. Проект Постанови від 1 липня

1 липня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти Проект Постанови про утворення та ліквідацію районів №3650.
Бучанський район (з адміністративним центром у місті Буча)
у складі територій Білогородської сільської,
Бородянської селищної,
Борщагівської сільської,
Бучанської міської,
Вишгородської міської,
Вишневої міської,
Гостомельської селищної,
Димерської селищної,
Дмитрівської сільської,
Іванківської селищної,
Ірпінської міської,
Коцюбинської селищної,
Макарівської селищної,
Немішаївської селищної,
Петрівської сільської,
Пірнівської сільської,
Пісківської селищної,
Поліської селищної територіальних громад,
у складі територій Білогородської сільської,
Бородянської селищної,
Борщагівської сільської,
Бучанської міської,
Вишгородської міської,
Вишневої міської,
Гостомельської селищної,
Димерської селищної,
Дмитрівської сільської,
Іванківської селищної,
Ірпінської міської,
Коцюбинської селищної,
Макарівської селищної,
Немішаївської селищної,
Петрівської сільської,
Пірнівської сільської,
Пісківської селищної,
Поліської селищної територіальних громад,
«Утворення нових районів забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня сучасним вимогам та європейським стандартам. Це також сприятиме визначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», - сказав під час засідання Комітету Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
«Ми рекомендуватимемо парламенту приймати редакцію постанови, доопрацьовану у Комітеті. Це не через те, що є якісь конфлікти чи непорозуміння з Міністерством. Ми усвідомлювали, що через брак часу певні речі доведеться вирішувати на рівні Верховної Ради, але з залученням фахівців Мінрегіону», - прокоментував народний депутат України, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.
Як повідомлялося,
чергові місцеві вибори у жовтні 2020 року мають пройти на новій територіальній основі громад і районів. Після місцевих виборів усі громади вийдуть з-під впливу району (районних органів влади). Район матиме свої повноваження і джерела наповнення бюджету, і вони ніяк не перетинатимуться, як це маємо в чинній системі, з повноваженнями і ресурсами громад. Усі громади будуть рівними за статусом і матимуть прямі міжбюджетні відносини з державою. Усіх громади матимуть повноваження і джерела ресурсів, які зараз є у міст обласного значення. Основною функцією районів буде координація територіальних підрозділів органів виконавчої влади.
Читайте також:
Мер Бучі – про статус райцентру, співпрацю з бізнесом та майбутні вибори
На засіданні підкомітету ВР України підтримано пропозицію щодо утворення Бучанського району
Мер Бучі – про статус райцентру, співпрацю з бізнесом та майбутні вибори
На засіданні підкомітету ВР України підтримано пропозицію щодо утворення Бучанського району
Офіційне повідомлення: decentralization.gov.ua
Повна версія Проекту Постанови на сайті rada.gov.ua