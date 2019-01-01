Запрошуємо на роботу в заклади освіти. Перелік вакансій

Навчальні заклади освіти запрошують на роботу:
• вчителя фізики та математики;
• педагога-організатора;
• прибиральника службових приміщень.
телефон: (093)9889182
• вчитель іноземної мови (англійська) - 1 ставка
• асистент вчителя - 1 ставка
• медична сестра - 1 ставка
• вчитель української мови - 1 ставка
• вчитель фізики - 1 ставка
• вчитель фізкультури - 2 ставки
• прибиральник службових приміщень - 1 ставка
• вчителя математики - 35 годин
• вчителя фізики - 15 годин
• практичний психолог- 1 ставка
• інструктор з фізичного виховання - 1,5 ставки
• вихователь ЗДО- 1,83 ставки
• вихователь групи продовженого дня - 2 ставки
• підсобний робітник ЗДО- 1 ставка
• помічник вихователя - 1 ставка
- вчитель початкових класів - 7 ставок;
- вчитель іноземної мови - 1 ставка;
- асистент вчителя - 1 ставка;
- вихователь групи продовженого дня - 4 ставки;
- прибиральник службових приміщень - 7 ставок.
Бучанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
• вчителя фізики та математики;
• педагога-організатора;
• прибиральника службових приміщень.
телефон: (093)9889182
Бучанський НВК №2
• вчитель іноземної мови (англійська) - 1 ставка
• асистент вчителя - 1 ставка
• медична сестра - 1 ставка
Бучанський НВК №4
• вчитель української мови - 1 ставка
• вчитель фізики - 1 ставка
• вчитель фізкультури - 2 ставки
• прибиральник службових приміщень - 1 ставка
КЗ "Блиставицький ЗЗСО I-III ст." №6
• вчителя математики - 35 годин
• вчителя фізики - 15 годин
Бучанський НВК "Берізка"
• практичний психолог- 1 ставка
• інструктор з фізичного виховання - 1,5 ставки
• вихователь ЗДО- 1,83 ставки
• вихователь групи продовженого дня - 2 ставки
• підсобний робітник ЗДО- 1 ставка
• помічник вихователя - 1 ставка
Бучанська початкова школа №9 (нова школа по вул. Вишнева)
- вчитель початкових класів - 7 ставок;
- вчитель іноземної мови - 1 ставка;
- асистент вчителя - 1 ставка;
- вихователь групи продовженого дня - 4 ставки;
- прибиральник службових приміщень - 7 ставок.
Відділ освіти Бучанської міської ради
Сторінка в мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/bo.gov.ua
Телефон: (04597) 49-704
Адреса: місто Буча, вул. Островського, 36а
E-mail: [email protected]
Сторінка в мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/bo.gov.ua
Телефон: (04597) 49-704
Адреса: місто Буча, вул. Островського, 36а
E-mail: [email protected]
Нагадуємо, на бучанському сайті розміщена інформація про бучанські заклади освіти:
1. Перелік закладів освіти міста Буча (адреси, телефони)
2. Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ
1. Перелік закладів освіти міста Буча (адреси, телефони)
2. Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ