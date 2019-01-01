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Запрошуємо на роботу в заклади освіти. Перелік вакансій

Навчальні заклади освіти запрошують на роботу:

Бучанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1


• вчителя фізики та математики;
• педагога-організатора;
• прибиральника службових приміщень.
телефон: (093)9889182

Бучанський НВК №2


• вчитель іноземної мови (англійська) - 1 ставка
• асистент вчителя - 1 ставка
• медична сестра - 1 ставка

Бучанський НВК №4


• вчитель української мови - 1 ставка
• вчитель фізики - 1 ставка
• вчитель фізкультури - 2 ставки
• прибиральник службових приміщень - 1 ставка

КЗ "Блиставицький ЗЗСО I-III ст." №6


• вчителя математики - 35 годин
• вчителя фізики - 15 годин

Бучанський НВК "Берізка"


• практичний психолог- 1 ставка
• інструктор з фізичного виховання - 1,5 ставки
• вихователь ЗДО- 1,83 ставки
• вихователь групи продовженого дня - 2 ставки
• підсобний робітник ЗДО- 1 ставка
• помічник вихователя - 1 ставка

Бучанська початкова школа №9 (нова школа по вул. Вишнева)


- вчитель початкових класів - 7 ставок;
- вчитель іноземної мови - 1 ставка;
- асистент вчителя - 1 ставка;
- вихователь групи продовженого дня - 4 ставки;
- прибиральник службових приміщень - 7 ставок.

Відділ освіти Бучанської міської ради
Сторінка в мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/bo.gov.ua
Телефон: (04597) 49-704
Адреса: місто Буча, вул. Островського, 36а
E-mail: [email protected]


Нагадуємо, на бучанському сайті розміщена інформація про бучанські заклади освіти:

1. Перелік закладів освіти міста Буча (адреси, телефони)

2. Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ
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