На засіданні підкомітету ВР України підтримано пропозицію щодо утворення Бучанського району

22 червня на засіданні підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування було підтримано пропозицію Київська обласна державна адміністрація, Мінрегіон Міністерство розвитку громад та територій України Кабінет Міністрів України щодо утворення Бучанського району Київської області з центром у місті Буча!

Свою позицію щодо подальшої конфігурації на карті області висловили народний депутат Ольга Василевська – Смаглюк, Бучанський міський голова Анатолій Федорук.Не пізніше середини липня, до кінця цієї сесії Парламенту, мають бути прийняті рішення про створення громад і районів.Протоколи засідань робочих груп із Київської облдержадміністрації опрацьовані, пропозицію про створення Бучанського району підтримано.