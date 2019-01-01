КП Ірпіньводоканал: Про тарифи за полив для Бучанської ОТГ

Шановні споживачі КП «Ірпіньводоканал»!
Для уникнення плутанини з розрахунками за полив присадибних ділянок на території Бучанської ОТГ в зв’язку з затвердженням Бучанською міською радою «Норм витрат та використання води на полив присадибних ділянок в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді», опублікованих на офіційній сторінці Бучанської міської ради в соціальній мережі Facebook 16.06.2020 р.
Влітку у споживачів – власників приватних житлових будинків часто виникають запитання стосовно оплати води, що витрачається на полив присадибних ділянок. У дощову погоду абоненти найчастіше цікавляться, чи впливає кількість опадів на норми водоспоживання. 👇Нижче приводимо найпоширеніші запитання та відповіді на них.
Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. №190, плата за воду, яка використовується для поливу присадибних ділянок, зелених насаджень та газонів, здійснюється споживачами відповідно до показників приладів обліку або норм водоспоживання.
У випадку відсутності приладу обліку води нарахування за послугу проводяться з розрахунку 20 м3 в місяць на 100 м2 площі поливу за весь поливний сезон. Поливний сезон триває з травня по вересень, отже саме в ці місяці до основної кількості спожитої води додаються нарахування за полив.
Ні. Чинним законодавством не передбачено норм на водопостачання, пов`язаних із сезонними чи кліматичними природними змінами. Якщо у вас не встановлено прилад обліку, то за полив присадибної ділянки доведеться заплатити фіксовану суму, навіть якщо ви не користувалися водою через дощ чи з будь-яких інших причин.
У мене є присадибна ділянка, але я не користуюсь водою для поливу. Що робити?
На виконання вимог законодавства та для уникнення непорозумінь в розрахунках, КП «Ірпіньводоканал» рекомендує споживачам встановлювати прилади обліку води та укладати відповідний договір. Завдяки цьому у споживачів з`явиться можливість регулювати та вести облік свого водокористування, економити та впливати на розмір водоспоживання у власному будинку.
У багатоквартирних будинках, незалежно від форми власності (ОСББ, ЖБК, КК та ін.) при укладеному договорі на водопостачання та водовідведення з водоканалом «на власні потреби» за послугу поливу сплачують вищезгадані обслуговуючі організації.
Для укладання договору на водопостачання та/або водовідведення споживачам необхідно звертатись до КП «Ірпіньводоканалу».
Для уникнення плутанини з розрахунками за полив присадибних ділянок на території Бучанської ОТГ в зв’язку з затвердженням Бучанською міською радою «Норм витрат та використання води на полив присадибних ділянок в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді», опублікованих на офіційній сторінці Бучанської міської ради в соціальній мережі Facebook 16.06.2020 р.
КП «Ірпіньводоканал» повідомляє:
Для споживачів КП «Ірпіньводоканал» на території Бучанської ОТГ продовжують діяти норми витрат води для поливу присадибних ділянок, затверджені рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 20 від 12.02.2013 року
Для споживачів КП «Ірпіньводоканал» на території Бучанської ОТГ продовжують діяти норми витрат води для поливу присадибних ділянок, затверджені рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 20 від 12.02.2013 року
КП "Ірпіньводоканал" про норми водоспоживання
Телефони ІРПІНЬВОДОКАНАЛ: +38 (04597) 62-833 або (067) 219-84-80.
Влітку у споживачів – власників приватних житлових будинків часто виникають запитання стосовно оплати води, що витрачається на полив присадибних ділянок. У дощову погоду абоненти найчастіше цікавляться, чи впливає кількість опадів на норми водоспоживання. 👇Нижче приводимо найпоширеніші запитання та відповіді на них.
Яким нормативним актом регулюються питання оплати за полив присадибних ділянок?
Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. №190, плата за воду, яка використовується для поливу присадибних ділянок, зелених насаджень та газонів, здійснюється споживачами відповідно до показників приладів обліку або норм водоспоживання.
Як обліковується оплата за полив присадибної ділянки, якщо в мене немає приладу обліку?
У випадку відсутності приладу обліку води нарахування за послугу проводяться з розрахунку 20 м3 в місяць на 100 м2 площі поливу за весь поливний сезон. Поливний сезон триває з травня по вересень, отже саме в ці місяці до основної кількості спожитої води додаються нарахування за полив.
Чи може велика кількість опадів сприяти зниженню оплати за полив?
Ні. Чинним законодавством не передбачено норм на водопостачання, пов`язаних із сезонними чи кліматичними природними змінами. Якщо у вас не встановлено прилад обліку, то за полив присадибної ділянки доведеться заплатити фіксовану суму, навіть якщо ви не користувалися водою через дощ чи з будь-яких інших причин.
У мене є присадибна ділянка, але я не користуюсь водою для поливу. Що робити?
На виконання вимог законодавства та для уникнення непорозумінь в розрахунках, КП «Ірпіньводоканал» рекомендує споживачам встановлювати прилади обліку води та укладати відповідний договір. Завдяки цьому у споживачів з`явиться можливість регулювати та вести облік свого водокористування, економити та впливати на розмір водоспоживання у власному будинку.
Хто оплачує воду, яка витрачається на полив клумб та газонів у дворі багатоповерхового будинку?
У багатоквартирних будинках, незалежно від форми власності (ОСББ, ЖБК, КК та ін.) при укладеному договорі на водопостачання та водовідведення з водоканалом «на власні потреби» за послугу поливу сплачують вищезгадані обслуговуючі організації.
Куди звертатися, щоб укласти договір?
Для укладання договору на водопостачання та/або водовідведення споживачам необхідно звертатись до КП «Ірпіньводоканалу».
Увага
При оплаті в призначенні платежу обов’язково вказуйте за що платиться («за хв», «полив», «пломбування» тощо).
При оплаті в призначенні платежу обов’язково вказуйте за що платиться («за хв», «полив», «пломбування» тощо).