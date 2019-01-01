КП Ірпіньводоканал: Про тарифи за полив для Бучанської ОТГ

КП «Ірпіньводоканал» повідомляє:

Для споживачів КП «Ірпіньводоканал» на території Бучанської ОТГ продовжують діяти норми витрат води для поливу присадибних ділянок, затверджені рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 20 від 12.02.2013 року

КП "Ірпіньводоканал" про норми водоспоживання

Телефони ІРПІНЬВОДОКАНАЛ: +38 (04597) 62-833 або (067) 219-84-80.

Яким нормативним актом регулюються питання оплати за полив присадибних ділянок?

Як обліковується оплата за полив присадибної ділянки, якщо в мене немає приладу обліку?

Чи може велика кількість опадів сприяти зниженню оплати за полив?

Хто оплачує воду, яка витрачається на полив клумб та газонів у дворі багатоповерхового будинку?

Куди звертатися, щоб укласти договір?

Увага

При оплаті в призначенні платежу обов’язково вказуйте за що платиться («за хв», «полив», «пломбування» тощо).