4 літра на 1 метр - Норма витрат води на полив присадибних ділянок у Бучі

Бучанська міська рада інформує про затвердження норми витрат та використання води на полив присадибних ділянок в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді.

Загальнодобова норму витрат води на квадратний метр поливної площі – 4 л.;



- періодичність – не більше 67 разів на сезон.

КП "Ірпіньводоканал" про норми водоспоживання

Телефони ІРПІНЬВОДОКАНАЛ: +38 (04597) 62-833 або (067) 219-84-80.

Яким нормативним актом регулюються питання оплати за полив присадибних ділянок?

Як обліковується оплата за полив присадибної ділянки, якщо в мене немає приладу обліку?

Чи може велика кількість опадів сприяти зниженню оплати за полив?

Хто оплачує воду, яка витрачається на полив клумб та газонів у дворі багатоповерхового будинку?

Куди звертатися, щоб укласти договір?

Увага

При оплаті в призначенні платежу обов’язково вказуйте за що платиться («за хв», «полив», «пломбування» тощо).

Встановлено розрахунковий період за полив присадибних ділянокпоточного року.Площа поливної території - 4 сотки (400 м2) для кожного абонента приватного сектору, які не мають приладів обліку води.У разі надання абонентом технічної документації на земельну ділянку (технічного паспорта) до надавача послуг з водопостачання та обстеження земельної ділянки площу поливів буде відкореговано.Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. №190, плата за воду, яка використовується для поливу присадибних ділянок, зелених насаджень та газонів, здійснюється споживачами відповідно до показників приладів обліку або норм водоспоживання.У випадку відсутності приладу обліку води нарахування за послугу проводяться з розрахунку 20 м3 в місяць на 100 м2 площі поливу за весь поливний сезон. Поливний сезон триває з травня по вересень, отже саме в ці місяці до основної кількості спожитої води додаються нарахування за полив.Ні. Чинним законодавством не передбачено норм на водопостачання, пов`язаних із сезонними чи кліматичними природними змінами. Якщо у вас не встановлено прилад обліку, то за полив присадибної ділянки доведеться заплатити фіксовану суму, навіть якщо ви не користувалися водою через дощ чи з будь-яких інших причин.На виконання вимог законодавства та для уникнення непорозумінь в розрахунках, КП «Ірпіньводоканал» рекомендує споживачам встановлювати прилади обліку води та укладати відповідний договір. Завдяки цьому у споживачів з`явиться можливість регулювати та вести облік свого водокористування, економити та впливати на розмір водоспоживання у власному будинку.У багатоквартирних будинках, незалежно від форми власності (ОСББ, ЖБК, КК та ін.) при укладеному договорі на водопостачання та водовідведення з водоканалом «на власні потреби» за послугу поливу сплачують вищезгадані обслуговуючі організації.Для укладання договору на водопостачання та/або водовідведення споживачам необхідно звертатись до КП «Ірпіньводоканалу».