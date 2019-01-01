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Поліція спростовує інформацію про знущання над 18-річною жителькою в Ірпені

Інформація про знущання над 18-річною жителькою Запоріжчини не відповідає дійсності



Так, за даними Інтернет-мереж, 18-річну жительку Запорізької області, нібито, утримувала в неволі сімейна пара, примушувала до праці та статевих відносин.

До Ірпінського відділу поліції дівчина звернулася з метою інформування про своє місцеперебування, та щоб повернути особисті речі за вказаною адресою.

Також поліцейським вона зізналася, що жила з сімейною парою по добрій волі. Молодиця втекла з дому до чоловіка, з яким познайомилася на сайті знайомств, оскільки прагнула дорослого життя і незалежності від батьків. По дорозі вона викинула мобільний телефон, для того, щоб не виходити на зв'язок із родичами. Однак, за місцем проживання мала вільний доступ до Інтернету та соцмереж.


Поліцейські опитали пару, в котрої жила дівчина. Вони надали покази і підтвердили, що жодного фізичного чи психологічного насильства відносно неї не вчиняли.
Заяв щодо зґвалтування, побиття, знущання або інших правопорушень – дівчина до поліції Ірпеня не подавала.

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Поліція Київської області 
 поліція Ірпінь
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Ірпінський вісник
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