Поліція спростовує інформацію про знущання над 18-річною жителькою в Ірпені

Інформація про знущання над 18-річною жителькою Запоріжчини не відповідає дійсності

Також поліцейським вона зізналася, що жила з сімейною парою по добрій волі. Молодиця втекла з дому до чоловіка, з яким познайомилася на сайті знайомств, оскільки прагнула дорослого життя і незалежності від батьків. По дорозі вона викинула мобільний телефон, для того, щоб не виходити на зв'язок із родичами. Однак, за місцем проживання мала вільний доступ до Інтернету та соцмереж.