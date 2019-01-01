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Ірпінь: 18-річну дівчину тримали в рабстві, гвалтували та били...

Як відомо, родичі заявили про зникнення 18-річної Люби Копійки ще понад місяць тому. 

Як виявилося, ще навесні дівчина на сайті знайомств познайомилась з чоловіком. За словами студентки, він був милий та люб'язний, зізнався у коханні та запрошував до себе.

18-річна дівчина хоч і вагалась, але вирішила, що це її доля. Чоловік жив у Київській області, а під час карантину доїхати туди було важко. Чоловік винайняв таксі до Запоріжжя, а з обласного центру забрав її на власній машині.
Коли вони приїхали в Ірпінь (Київська область) виявилося, що чоловік має дружину.

Олег, так звали хлопця, побив мене забрав документи і телефон, погрожуючи розправою якщо я борсатимуся. Мене закрили у кімнаті, де стояло лише ліжко і відеокамера. Мій знайомий, погрожуючи, зґвалтував мене та змусив підстригтися і пофарбувати волосся, а наступного дня я вже мала працювати у підземному переході, продаючи листівки та інші канцелярські товари


Дівчина розповідає, що подружжя слідкувало за нею та забороняли надто довго говорити з покупцями.

Одного разу мені вдалося попросити телефон у перехожої компанії юнаків. Телефон матері та рідного дядька я знала напам'ять, тому швиденько зателефонувала і повідомила де я знаходжуся


Рідні звернулись до поліції і того ж дня дівчину забрали. Злочинців вже заарештували, а постраждала студентка планує свідчити на судових засіданнях.

Правоохоронці зазначають, що розслідування будуть проводити у Києві.

посилання: www.rayonka.com
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