Ірпінь: 18-річну дівчину тримали в рабстві, гвалтували та били...

Як відомо, родичі заявили про зникнення 18-річної Люби Копійки ще понад місяць тому.
Як виявилося, ще навесні дівчина на сайті знайомств познайомилась з чоловіком. За словами студентки, він був милий та люб'язний, зізнався у коханні та запрошував до себе.
18-річна дівчина хоч і вагалась, але вирішила, що це її доля. Чоловік жив у Київській області, а під час карантину доїхати туди було важко. Чоловік винайняв таксі до Запоріжжя, а з обласного центру забрав її на власній машині.
Коли вони приїхали в Ірпінь (Київська область) виявилося, що чоловік має дружину.
Дівчина розповідає, що подружжя слідкувало за нею та забороняли надто довго говорити з покупцями.
Рідні звернулись до поліції і того ж дня дівчину забрали. Злочинців вже заарештували, а постраждала студентка планує свідчити на судових засіданнях.
Правоохоронці зазначають, що розслідування будуть проводити у Києві.
посилання: www.rayonka.com
Як виявилося, ще навесні дівчина на сайті знайомств познайомилась з чоловіком. За словами студентки, він був милий та люб'язний, зізнався у коханні та запрошував до себе.
18-річна дівчина хоч і вагалась, але вирішила, що це її доля. Чоловік жив у Київській області, а під час карантину доїхати туди було важко. Чоловік винайняв таксі до Запоріжжя, а з обласного центру забрав її на власній машині.
Коли вони приїхали в Ірпінь (Київська область) виявилося, що чоловік має дружину.
Олег, так звали хлопця, побив мене забрав документи і телефон, погрожуючи розправою якщо я борсатимуся. Мене закрили у кімнаті, де стояло лише ліжко і відеокамера. Мій знайомий, погрожуючи, зґвалтував мене та змусив підстригтися і пофарбувати волосся, а наступного дня я вже мала працювати у підземному переході, продаючи листівки та інші канцелярські товари
Дівчина розповідає, що подружжя слідкувало за нею та забороняли надто довго говорити з покупцями.
Одного разу мені вдалося попросити телефон у перехожої компанії юнаків. Телефон матері та рідного дядька я знала напам'ять, тому швиденько зателефонувала і повідомила де я знаходжуся
Рідні звернулись до поліції і того ж дня дівчину забрали. Злочинців вже заарештували, а постраждала студентка планує свідчити на судових засіданнях.
Правоохоронці зазначають, що розслідування будуть проводити у Києві.
посилання: www.rayonka.com