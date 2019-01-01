Ірпінь: 18-річну дівчину тримали в рабстві, гвалтували та били...

Олег, так звали хлопця, побив мене забрав документи і телефон, погрожуючи розправою якщо я борсатимуся. Мене закрили у кімнаті, де стояло лише ліжко і відеокамера. Мій знайомий, погрожуючи, зґвалтував мене та змусив підстригтися і пофарбувати волосся, а наступного дня я вже мала працювати у підземному переході, продаючи листівки та інші канцелярські товари

Одного разу мені вдалося попросити телефон у перехожої компанії юнаків. Телефон матері та рідного дядька я знала напам'ять, тому швиденько зателефонувала і повідомила де я знаходжуся