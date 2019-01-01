Бучанський відділ освіти інформує про наявність вільних місць у класах

Від 2 червня на веб-сайтах закладів загальної середньої освіти Бучанської об’єднаної територіальної громади Ви можете отримати інформацію про потужність та наявність вільних місць у 2 – 9 та 11 класах.

Від 3 червня буде організовано прийом заяв батьків для переведення дітей тільки до тих класів, у яких є вільні місця.

УВАГА!!!

Інформація про вільні місця у 2, 3, 4 класи Бучанської початкової школи № 9 буде висвітлена після здачі в експлуатацію новобудови!!!

На вільні місця першочергово зараховуються діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.- заява про переведення учня на вілне місце одного з батьків дитини (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) оформляється під час подачі документів у закладі освіти;- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);- документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві.Просимо дотримуватися правил безпеки перебування у громадських місцях під час карантину та бути у засобах індивідуального захисту (маска, рукавички).