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  • Учора, 17:53
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Бучанський відділ освіти інформує про наявність вільних місць у класах

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До уваги батьків!
Від 2 червня на веб-сайтах закладів загальної середньої освіти Бучанської об’єднаної територіальної громади Ви можете отримати інформацію про потужність та наявність вільних місць у 2 – 9 та 11 класах.
Від 3 червня буде організовано прийом заяв батьків для переведення дітей тільки до тих класів, у яких є вільні місця.


На вільні місця першочергово зараховуються діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.
УВАГА!!!
Інформація про вільні місця у 2, 3, 4 класи Бучанської початкової школи № 9 буде висвітлена після здачі в експлуатацію новобудови!!!


Для переведення учня із закладу освіти в інший заклад освіти необхідно:
- заява про переведення учня на вілне місце одного з батьків дитини (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) оформляється під час подачі документів у закладі освіти;
- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
- документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві.
Просимо дотримуватися правил безпеки перебування у громадських місцях під час карантину та бути у засобах індивідуального захисту (маска, рукавички).
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