Відновлення руху електропотягів Київ-Коростень - з 1 червня

Планується відновлення руху потягів з 1 червня.

На виконання постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 року АТ «Укрзалізниця» направила офіційні запити до Обласних державних адміністрацій для узгодження маршрутів курсування та направлення потягів приміського та далекого сполучення, які повинні відновити курсування.Як тільки буде отримано відповіді та узгодження від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, курсування та продаж проїзних документів буде одразу відновлено.