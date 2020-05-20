» » Відновлення руху електропотягів Київ-Коростень - з 1 червня
  • Сьогодні, 15:00
  • 1 438
  • 0
+aA | -Aa 

Відновлення руху електропотягів Київ-Коростень - з 1 червня

Планується відновлення руху потягів з 1 червня.


На виконання постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 року АТ «Укрзалізниця» направила офіційні запити до Обласних державних адміністрацій для узгодження маршрутів курсування та направлення потягів приміського та далекого сполучення, які повинні відновити курсування.
Як тільки буде отримано відповіді та узгодження від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, курсування та продаж проїзних документів буде одразу відновлено.
6 0

www.uz.gov.ua 
 #coronavirus Буча вокзал
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Укрзалізниця може не відновити перевезення, поки з нею не розрахується місцева влада

Укрзалізниця може не відновити перевезення, поки з нею не розрахується місцева влада

Буча та регіон
Укрзалізниця запускає службові поїзди для транспортування медиків та поліції

Укрзалізниця запускає службові поїзди для транспортування медиків та поліції

Буча та регіон
ТК Варшаський частково відновлює роботу

ТК Варшаський частково відновлює роботу

Буча та регіон
Укрзалізниця з 18 березня призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.

Укрзалізниця з 18 березня призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.

Буча та регіон
У 2022 році планують відкрити нову станцію метрополітену - “Новобіличі”

У 2022 році планують відкрити нову станцію метрополітену - “Новобіличі”

Буча та регіон
Новий графік руху електропоїздів 2016-2017: бучанці без «Бучанки»

Новий графік руху електропоїздів 2016-2017: бучанці без «Бучанки»

Буча та регіон
З понеділка відміняють зручну ранкову «Бучанку»!

З понеділка відміняють зручну ранкову «Бучанку»!

транспорт
Додаткових поїздів на свята більше не буде!

Додаткових поїздів на свята більше не буде!

Суспільство
Зміни в розкладі електропоїздів!

Зміни в розкладі електропоїздів!

транспорт
Призначається зупинка ЕКСПРЕС електропоїздів по ст.Буча

Призначається зупинка ЕКСПРЕС електропоїздів по ст.Буча

транспорт
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.