Залізнична станція Буча готується до початку руху електропоїздів з 1 червня

Начальник залізничної станції Буча Василь Сюркель повідомив, що з 1 червня, у понеділок, розпочнуть рух електропоїзди .
28 травня під час оперативної наради за участю першого заступника Бучанського міського голови Тараса Шаправського та голови профільної депутатської комісії Дмитра Паустовського, Тарас Олександрович. повідомив наступне:
Перша електричка вирушатиме до Києва о 5.59, у години пік планується п`ять потягів і стільки ж у вечірні години.
29 травня планється опублікувати узгоджений графік руху поїздів.
Колектив готує приміщення: наносять « розмітку» для дотримання дистанції.
Каси з продажу квитків працюють.
Перонні контролери стежитимуть за дотриманням маскового режиму.
Триває продаж квитків на 20 поїздів дальнього слідування.
29 травня планється опублікувати узгоджений графік руху поїздів.
Колектив готує приміщення: наносять « розмітку» для дотримання дистанції.
Каси з продажу квитків працюють.
Перонні контролери стежитимуть за дотриманням маскового режиму.
Триває продаж квитків на 20 поїздів дальнього слідування.