» » Залізнична станція Буча готується до початку руху електропоїздів з 1 червня
  • Учора, 20:27
  • 110
  • 0
+aA | -Aa 

Залізнична станція Буча готується до початку руху електропоїздів з 1 червня

Начальник залізничної станції Буча Василь Сюркель повідомив, що з 1 червня, у понеділок, розпочнуть рух електропоїзди .



28 травня під час оперативної наради за участю першого заступника Бучанського міського голови Тараса Шаправського та голови профільної депутатської комісії Дмитра Паустовського, Тарас Олександрович. повідомив наступне:

Перша електричка вирушатиме до Києва о 5.59, у години пік планується п`ять потягів і стільки ж у вечірні години.
29 травня планється опублікувати узгоджений графік руху поїздів.
Колектив готує приміщення: наносять « розмітку» для дотримання дистанції.
Каси з продажу квитків працюють.
Перонні контролери стежитимуть за дотриманням маскового режиму.
Триває продаж квитків на 20 поїздів дальнього слідування.


1 0

вокзал #coronavirus Сюркель
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів далекого сполучення.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів далекого сполучення.

Суспільство
Зміни в розкладі електропоїздів!

Зміни в розкладі електропоїздів!

транспорт
Продаж ж / д квитків через Інтернет

Продаж ж / д квитків через Інтернет

транспорт
Бучанці без «Бучанок»

Бучанці без «Бучанок»

транспорт
Відновлення руху електропотягів Київ-Коростень - з 1 червня

Відновлення руху електропотягів Київ-Коростень - з 1 червня

Буча та регіон
Залізнична станція «Буча» оновлюється

Залізнична станція «Буча» оновлюється

Ірпінський вісник
З понеділка відміняють зручну ранкову «Бучанку»!

З понеділка відміняють зручну ранкову «Бучанку»!

транспорт
Залізнички просять купувати квитки - адже електропоїзди відремонтовані, але їх ламають

Залізнички просять купувати квитки - адже електропоїзди відремонтовані, але їх ламають

Бучанські новини
Буча зустріла швидкісний потяг Hyundai

Буча зустріла швидкісний потяг Hyundai

Бучанські новини
Додаткових поїздів на свята більше не буде!

Додаткових поїздів на свята більше не буде!

Суспільство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.