Залізнична станція Буча готується до початку руху електропоїздів з 1 червня

Начальник залізничної станції Буча Василь Сюркель повідомив, що з 1 червня, у понеділок, розпочнуть рух електропоїзди .

Перша електричка вирушатиме до Києва о 5.59, у години пік планується п`ять потягів і стільки ж у вечірні години.

29 травня планється опублікувати узгоджений графік руху поїздів.

Колектив готує приміщення: наносять « розмітку» для дотримання дистанції.

Каси з продажу квитків працюють.

Перонні контролери стежитимуть за дотриманням маскового режиму.

Триває продаж квитків на 20 поїздів дальнього слідування.

28 травня під час оперативної наради за участю першого заступника Бучанського міського голови Тараса Шаправського та голови профільної депутатської комісії Дмитра Паустовського, Тарас Олександрович. повідомив наступне: