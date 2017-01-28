24 га повернули до Бучанської громади

Юридичний відділ Бучанської міської ради інформує: Інтереси Бучанської громади вкотре успішно захищено в суді!
Суддя Ірпінського міського суду Оладько С.І. своїм рішенням відмовила повністю в задоволенні позову прокуратури Київської області в інтересах Міністерства освіти і науки України, ГУ Держгеокадастру в Київській області, Національного університету біоресурсів і природокористування до Бучанської міської ради, фізичних осіб про визнання недійсним рішень БМР та витребування на користь держави 24 га. земель в межах міста Буча.
Мова йде про землі мікрорайону «Рокач», загальною площею 24 га, які прокуратура Київської області вже як 5 років безуспішно намагається відібрати у законних власників і землекористувачів.
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Вдало підібрана тактика і відпрацьована правова позиція принесли свої плоди - доводи юристів міської ради зуміли переконати суд у законності рішень БМР при виділенні земельних ділянок громадянам у власність, а також довели безпідставність і не обґрунтованість вимог прокуратури.
Представництвом інтересів громади по зазначеній справі займались перший заступник міського голови Тарас Шаправський та начальник юридичного відділу Максим Беляков