У складі Бучанської ОТГ: 14 населених пунктів. Кабмін затвердив перспективний план Київської області.

Відповідно до рішення уряду, до Бучанської об‘єднаної територіальної громади тепер входять 14 населених пунктів. Окрім міста Буча, це два селища - Ворзель і Бабинці – та 11 сіл: Блиставиця, Буда-Бабинецька, Вороньківка, Гаврилівка, Здвижівка, Мироцьке, Луб’янка, Раківка, Синяк, Тарасівщина, Червоне.

Шість років дискусій навколо адміністративно-територіальної реформи на різних рівнях, життя у старій системі координат, тій радянській ієрархічній моделі, яка вже віджила своє і ставала тягарем для розвитку самоврядування.Цьому сценарію сьогодні Кабінет міністрів України поклав край – перспективний план Київської області затверджено! Це означає, що всі об‘єднані територіальні громади Київщини нарешті сформовано.Для Бучанської ОТГ цей шлях був непростим із самого початку: нав’язувався і випробовувався «добровільно-примусовий» формат об'єднання, авральний режим перекроювання планів громад під політичні настрої окремих депутатів різних рівнів – все це ми пройшли однією злагодженою командою однодумців, налаштованою на позитивні зміни.Ми вистояли, бо нам вірили і нас підтримували справжні прихильники головної реформи країни. Ми разом щодня долали бюрократичні перешкоди тих політиків, для яких власне его було вище інтересів розвитку громад, і знаходили порозуміння у профільному міністерстві, комітеті Верховної Ради, Асоціації міст України, серед депутатів Київської обласної ради, керівництва Київської облдержадміністрації.Нам часто ставили палиці у колеса і сподівалися, що ми здамося, опустимо руки. Але це нас лише загартовувало. Ми ставали сильнішими, наші добрі справи гуртували у ряди реформаторів тих, хто вірив у логічне завершення розпочатої справи.Не вдалося б досягти такого результату без активу в кожному населеному пункті, без депутатського корпусу, без кожного, хто приходив із бажанням стати членом команди реальних змін. Звісно, іноді це породжувало непорозуміння, втрачався «золотий» час для розвитку територій.Та ми не гаяли часу, проговорили кожну непросту ситуацію, почули всі зауваження і навели власні аргументи під час зустрічей у всіх населених пунктах. У результаті маємо сформовану громаду, яка стане драйвером для створених громад , що націлені на зміну якості життя людей.Сьогодні вже можна говорити про ефективність запронованих у перспективному плані конфігурацій з огляду на подальший економічний розвиток громад. При цьому важливо не загубити основне – ефективні результати реформи, які зміцнять усі села, селища й міста, щоб кожен мешканець відчув позитивні результати реформи у своєму населеному пункті.Документ затверджено, а це значить, що у новому більш потужному складі –не кількісному, а якісному, ми розпочинаємо новий етап розбудови Бучанської ОТГ.Якою вона буде через 5 чи 10 років? Результат залежить від роботи кожного із нас. Вірю і знаю – разом ми зможемо більше!В єдності наша сила!