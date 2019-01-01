Робота, що вчить цінувати життя

В Україні понад 700 тисяч самотніх пенсіонерів і це тільки тих, хто стоїть на обліку. Насправді їх понад мільйон...



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