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Сезонна алергія: Повідомлення про підвищення пилку в регіоні

13 та 15 травня в регіоні утримується підвищений рівень пилку, що може спричинити виникнення алергії у чутливої групи населення.



В кінці весни реакцію на поліноз можуть викликати пилок берези, осики, клена, тополі, в літні місяці - злакові рослини. Щоб полегшити неприємні симптоми при прояві алергії, слід дотримуватися деяких правил і дієту.


Пацієнтам з пилковою алергією, як правило, лікарі призначають терапію заздалегідь, до появи перших симптомів.
Одночасно з цим з раціону потрібно прибрати продукти, здатні спровокувати негативну реакцію організму: всі сорти яблук, свіжу моркву, горіхи, персики, груші, ківі, селеру, мед.

Після приходу з вулиці слід прийняти душ, змінити одяг, обмежити вживання фруктів з кісточками, горіхів, термічно необроблених овочів і меду.

Головне в боротьбі з алергією - виключити контакт з подразником.
Найкраще чутливим до пилку людям залишатися вдома, що в умови самоізоляції подвійно правильно.
Не відкривати вікна, щоб пилок не проникала в квартиру, використовувати кондиціонери та очищувачі повітря.
Слід регулярно проводити вологе прибирання, не зловживаючи при цьому дезінфікуючими засобами


Пилок, який викликає поліноз має свої особливості:


- має алергічні властивості;
- належить до роду рослин, які широко розповсюджені у нашій країні;
- має виражену летючість і продукується у значних кількостях, що створює досить високу концентрацію його у повітрі;
- розмір зерен пилка діаметром 25 мкм-30 мкм, що проникає глибоко у дихальні шляхи і викликає підвищену чутливість.

Симптоми при сезонній алергії:
свербіж та почервоніння очей, відчуття піску в очах, сльозотеча, нежить, напади чхання, утруднене носове дихання.

За умови розвитку тяжкого перебігу полінозу до симптомів алергічного риніту та кон'юнктивіту можуть приєднатись кашель, задуха, що є проявами бронхіальної астми, важкі прояви на шкірі по типу кропив'янки чи ангіоневротичного набряку.

Пацієнт обов'язково повинен звернутись до лікаря а не самостійно приймати протиалергічні ліки.


В Україні спостерігають 3 періоди цвітіння:
1- весняний – з початку березня до середини травня – пов’язаний здебільшого із цвітінням дерев: вільхи, берези, ліщини, дуба, ясеню, граба, бузку;
2- літній – із середини травня до кінця липня, викликаний пилком лугових та злакових трав – тимофіївка, грястиця, лихоцвіт, пирій, пшениці, жита, вівса, кукурудзи, кульбаби;
3 - літньо-осінній – з середини липня до жовтня, зумовлений цвітінням бур'янів: полину, лободи, подорожника, кропиви, амброзії.

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www.bucha.com.ua
 Буча
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