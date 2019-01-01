Сезонна алергія: Повідомлення про підвищення пилку в регіоні

13 та 15 травня в регіоні утримується підвищений рівень пилку, що може спричинити виникнення алергії у чутливої групи населення.

В кінці весни реакцію на поліноз можуть викликати пилок берези, осики, клена, тополі, в літні місяці - злакові рослини. Щоб полегшити неприємні симптоми при прояві алергії, слід дотримуватися деяких правил і дієту.

Головне в боротьбі з алергією - виключити контакт з подразником.

Найкраще чутливим до пилку людям залишатися вдома, що в умови самоізоляції подвійно правильно.

Не відкривати вікна, щоб пилок не проникала в квартиру, використовувати кондиціонери та очищувачі повітря.

Слід регулярно проводити вологе прибирання, не зловживаючи при цьому дезінфікуючими засобами

Пилок, який викликає поліноз має свої особливості:



свербіж та почервоніння очей, відчуття піску в очах, сльозотеча, нежить, напади чхання, утруднене носове дихання.



За умови розвитку тяжкого перебігу полінозу до симптомів алергічного риніту та кон'юнктивіту можуть приєднатись кашель, задуха, що є проявами бронхіальної астми, важкі прояви на шкірі по типу кропив'янки чи ангіоневротичного набряку.



Пацієнт обов'язково повинен звернутись до лікаря а не самостійно приймати протиалергічні ліки. Симптоми при сезонній алергії: За умови розвитку тяжкого перебігу полінозу до симптомів алергічного риніту та кон'юнктивіту можуть приєднатись кашель, задуха, що є проявами бронхіальної астми, важкі прояви на шкірі по типу кропив'янки чи ангіоневротичного набряку.Пацієнт обов'язково повинен звернутись до лікаря а не самостійно приймати протиалергічні ліки.

Пацієнтам з пилковою алергією, як правило, лікарі призначають терапію заздалегідь, до появи перших симптомів.Одночасно з цим з раціону потрібно прибрати продукти, здатні спровокувати негативну реакцію організму:Після приходу з вулиці слід прийняти душ, змінити одяг, обмежити вживання фруктів з кісточками, горіхів, термічно необроблених овочів і меду.- має алергічні властивості;- належить до роду рослин, які широко розповсюджені у нашій країні;- має виражену летючість і продукується у значних кількостях, що створює досить високу концентрацію його у повітрі;- розмір зерен пилка діаметром 25 мкм-30 мкм, що проникає глибоко у дихальні шляхи і викликає підвищену чутливість.1- весняний – з початку березня до середини травня – пов’язаний здебільшого із цвітінням дерев: вільхи, берези, ліщини, дуба, ясеню, граба, бузку;2- літній – із середини травня до кінця липня, викликаний пилком лугових та злакових трав – тимофіївка, грястиця, лихоцвіт, пирій, пшениці, жита, вівса, кукурудзи, кульбаби;3 - літньо-осінній – з середини липня до жовтня, зумовлений цвітінням бур'янів: полину, лободи, подорожника, кропиви, амброзії.